Los principales clientes de la pizarra compran menos salvo Estados Unidos

El clúster del sector pizarrero que opera en España y que tioene enel Bierzo, La Cabrera y Valdeorras sus principales centros de producción daba a conocer este miércoles los últimos datos estadísticos y echando un vistazo general se confirma que los principales clientes de este producto de máxima calidad para la construcción, Francia, Reino Unido y Alemania, han comprado mucha menos pizarra que en años anteriores. Por contra, pese al revuelo generalizado creado por la política de amaneza arancelaria del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha comprado mucha más pizarra que en ediciones anteriores.

Las empresas pizarreras de aquí facturaron a los nortamericanos hasta diciembre del año pasado un 18,4% más. Esto supuso que también se exportaron al país del otro lado del Atlántico un 12,6% más de toneladas, que quedaron en las 10.584 toneladas frente a las 9.400 del mismo periodo del ejercicio anterior.

El primer cliente de la pizarra española es Francia y al país vecino se le facturó el año pasado en los once primeros meses 145,48 millones de euros, lo que supuso el 5% menos. El número de toneladas vendidas también fue menor, situado en la franja porcentual del 7,8 menos. Fueron 167.817 toneladas de pizarra. Eso sí, aumentó el precio de la tonelada de pizarra el 2,3% en términos generales, y en el caso de Francia pasó a pagar la tonelada de pizarra de 842 euros a 866,9 euros.

El Reino Unido es un buen cliente de la pizarra que se produce en la provincia de León, pero el último año no ha sido muy bueno y casí debería ser de los que mejor no pensarlo. Los datos son negativos. A los británicos se les facturó un 15,3% menos de pizarra. Fueron 80,7 millones de euros. Y si se tiene en cuenta la cifra de las toneladas que les vendieron las pizarreras de aquí, el dato indica que hubo un descendo del 18,1% menos. En concreto los ingleses compraron el año pasado poco más de 86 toneladas de pizarra. Alemanioa, otro de los clientes destacados e importantes del producto español, también registraba números negativos, pero eso sí, son moderados en la merma. Por ejemplo, a lo que un día fue el motor de la economía europea se le facturó 35,4 millones de euros, lo que supuso de un año para otro un 1,7% menos. El porcentaje de toneladas de pizarra vendida fue del 2,8% menos, al quedarse en las 38.700 toneladas. Bélgica también es buen cliente y registraba números en rojo, tanto en facturación como en toneladas compradas, con porcentajes moderados a la baja.

