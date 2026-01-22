Villafranca cuenta con nueva organización municipal tras llegar Pereira a la alcaldía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Han pasado los meses desde que Villafranca del Bierzo cambiase de alcalde socialista a unmo del PP por la renuncia del primero y el nuevo mandatario ya dispone de organigrama de áreas de trabajo. De esta forma, el nuevo alcalde, el veterano en estas lides José Mahuel Pereira, además de llevar el bastón de mando se encargará de la concejalía de Obras y Servicios.

El regidor ha dispuesto cinco concejalías que se encargarán con el siguiente reparto de un total de 18 áreas. En concreto son las siguientes: Carlos Novo se encargará de Comercio, Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior.

Josefa Caurel se pone al frente de las áreas de Ferias y Mercados, Juntas Vecinales y Bienestar Social. De la Sanidad, Educación, Medio Ambiente y Turismo se encarga ya la concejala Leticia García; mientras que Diego García será el que lleve los departamentos de Juventud, Deportes, Fiestas, Redes Sociales, Web y Cultura.

De igual forma también se ha dado forma a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, con Carlos Novo, Diego García y Leticia García. Los tres son los que darán cobertura a delegaciones también delalcalde de competencias municipales cuando sea necesario en la gestión de asuntos. De hecho, también se han designado tres tenientes de alcalde y por orden de sustitución del primero al tercer teniente de alcalde actuará Leticia García, como primera teniente de alcalde. Diego García es el segundo teniente ed alcalde y Carlos Novo el tercero.

Cabe señalar que en el Ayuntamiento de Villafranca hay una nueva concejala que se llama Josefa Caurel, dado que como es sabido y se informó previamente la edil María del Coral da Rúa renunció, así como la de Javier Figueroa, Félix García y Concepción García. Todo este asunto fue refrendado por los responsables de la Junta Electoral.