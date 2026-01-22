Expectación en el Sil por las prácticas de buzos de la Guardia Civil

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El entrenamiento del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (buzos) despertaron en la pasada jornada en Ponferrada una gran expectación al desplegar medios en las aguas del Sil y en sus orillas, entre los puentes García Ojeda (el del castillo) y Ferrocarril. La gente creía que pasaba algo y simplemente estaban haciendo prácticas, entrenándose para actuar en caso de necesidad cuando exista una emergencia en los ríos o embalses. Las personas que pasaban por el puente García Ojeda miraban al cauce del río Sil y en un primer momento llegaropn a creer que había pasado algún accidente o desgracia humana. Pero no fue así, su actuación, la de 12 agentes.