La Junta Local de Seguridad aborda en Bembibre el dispositivo para el Festival del Botillo

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha copresidido este viernes en el Ayuntamiento de Bembibre, junto a la alcaldesa, Silvia Cao, la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración del Festival del Botillo, que este año alcanza un hito histórico al haber sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En el encuentro se ha establecido el dispositivo especial para esta celebración y se han coordinado las labores de prevención y seguridad en la localidad ante la gran afluencia de visitantes que se espera durante los actos programados. En la reunión han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, la Junta de Castilla y León y Cruz Roja.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se coordinarán para garantizar la seguridad de todas las personas asistentes a los diferentes actos del festival, con especial atención a los espacios de mayor concentración de público. Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico desplegará un dispositivo específico en los accesos a la localidad para regular la circulación, facilitar la llegada de visitantes y prevenir incidencias en las principales vías de entrada y salida de Bembibre.

La Junta Local de Seguridad ha abordado tanto la jornada central del festival como la feria agroalimentaria, que se inaugurará el día 6 de febrero y que volverá a convertir a Bembibre en punto de encuentro para productores y visitantes. Este evento complementa los actos principales del festival y contribuye a dinamizar la actividad económica y turística de la comarca.

El Festival del Botillo de Bembibre vive este 2026 una edición especialmente significativa tras su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que consolida su proyección exterior y refuerza su proyección exterior y refuerza su papel como uno de los grandes referentes gastronómicos y culturales de Castilla y León.

Desde el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno se ha subrayado la importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de todos los actos y ofrecer a vecinos y visitantes una celebración segura.