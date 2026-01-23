La Térmica Cultural expone 800 pinturas de Félix de la Concha sobre la cotidianidad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada inicia el año con una nueva exposición pictórica, tras el éxito de la dedicada a Sorolla. En este caso el pintor leonés Félix de la Concha desembarca en el espacio cultural con una selección de más de 800 pinturas que repasan 30 años de trayectoria profesional en España, Estados Unidos o Italia.

La muestra, titulada ‘Félix de la Concha. Coreografías de la atención’, se divide en cuatro secciones basadas en sus diferentes rituales a la hora de pintar. Y es que el artista refleja en su obra cosas cotidianas que invita a ver de otra manera, según explicó la comisaria de la exposición, Nieves Acedo.

“La exposición invita a mirar con pausa a Félix de la Concha. Cuando se ve su obra se descubre más de lo que aparentemente se ve e invita a adivinar el criterio de sus series. Su trabajo es resultado de un proceso artístico. Escoge objetos cotidianos, con algún motivo, que le llevan a escoger realidades cercanas. Después decide de qué manera van a ser mirados, a través de rituales o liturgias que establece para sus series”, dijo. Como ejemplo, aquella obra en la que retrató una granja siguiendo la regla del 25: tres series de 25 cuadros, pintadas dando 25 pasos en cada dirección y con claves ocultas. “Hay una obra de 45 metros sobre un patio de un edificio de Roma, y que decidió recorrer durante nueve meses de forma exhaustiva”, añadió la comisaria.

El recorrido invita a ver, con calma, otra serie dedicada a coches o una de las más llamativas, aquella que refleja el pozo Julia de Fabero y que es fruto de conversaciones con 12 personas, a las que retrata. “Cada una con sus historias particulares, su sentimiento minero, su relación con la comida, la religión, su día a día. La mayor tiene 102 años hay otra de 100, y todos han llegado a ver este trabajo”, explicó el propio artista.

“Félix trabaja siempre compartiendo el tiempo, las inclemencias, el espacio con su objeto. Se ven escenarios, fotografías en las que se aprecia lo que supone pintar, por ejemplo, en un día nevado viviendo lo que viven los objetos que pinta. Adapta sus rituales a esos objetos. Es un artista que no se ata a su medio”, detalló la comisaria.

El propio autor, presente en la apertura de la muestra, agradeció la colaboración de La Térmica Cultural y del estudio Herreros, que han hecho posible este proyecto, en el que más de 300 obras se exponen por primera vez, como es el caso de la serie ‘Conversaciones desde el Pozo Julia’. Mientras la panorámica de la Casa de la Cascada llega a España por primera vez.

“El espacio es súper atractivo pero muy complicado. Se ha respetado esa arquitectura y se ha buscado una solución genial, combinando proyectos muy distintos. Estoy muy agradecido. Invito al público a que se lo tomen con calma”, expresó el artista, quien también recordó su especial relación con Ponferrada, de donde era su madre. Por eso también hay cuadros dedicados a ella.

“Está concebida para este espacio singular. Han diseñado una propuesta que dialoga con el espacio, con estas estructuras flotantes y la obra de Félix. Nos invita a visitar atendiendo, mirando, reflexionando y con un recorrido de manera activa, pensando y dialogando”, añadió la directora del área de Museos de la Fundación Ciudad de la Energía, Concepción Fernández.

Actividades complementarias

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de mayo, y tiene asociadas otras actividades complementarias, como visitas guiadas de la mano de Inés Obregón y julio Nora, del área de Museos de Ciuden, que se desarrollarán el 31 de enero, el 14 y 28 de febrero, el 14 de marzo, el 11 y el 25 de abril y el 23 de mayo a las 13 horas.

Además, el 21 de febrero a las 12 horas, se presentará el audiovisual ‘Conversaciones desde el Pozo Julia’; el 9 de mayo habrá un taller de espectadores con la comisaria a las 10 horas; el 17 de mayo a las 13 horas una performance de Fantasma Sur con Isaki Lacuesta, Alondra Bentley, Susana Hernández y Albert Coma y el 30 de mayo habrá un encuentro con Estudio Herreros a las 13 horas.

Por otro lado Acedo explicó que forma parte de un grupo de investigación vinculado a la Universidad de Navarra que trabaja la experiencia del espectador, estudiando cómo las instituciones tratan al público.

Gracias a la colaboración con La Térmica Cultural, los visitantes podrán responder una encuesta sobre su experiencia.

Inauguración de la exposición esta mañana en la Térmica Cultural de Ponferrada