Crean la Asociación Gastronómica del Bierzo de apoyo a la hostelería

En la Cámara de Comercio de Ponferrada se presentaba la nueva Asociación Gastronómica del Bierzo, integrada en su inicio por 25 socios. Esta asociación, sin ánimo de lucro, reúne a productores, cocineros, hosteleros y profesionales de la divulgación gastronómica, así como a profesionales de otros sectores que comparten y apoyan activamente los valores y objetivos del proyecto. Dicen que su finalidad es fomentar la cooperación entre todos los agentes implicados y consolidar la gastronomía berciana como un referente de excelencia. Las actividades de la asociación están dirigidas a restaurantes y establecimientos hosteleros del Bierzo, productores locales, cocineros, sumilleres, medios especializados, agentes turísticos y al público general interesado en la cultura gastronómica berciana. Todo para poner en valor todos los productos de la comarca y colaborar con entidades públicas y privadas en la puesta en marcha de diversos eventos.

El presidente de la entidad, Miguel Antonio Álvarez, acompañado del vicepresidente, Jesús de Mingo, y el secretario, Jesús Morán, resumían los objetivos. El presidente explicó que llevan aproximadamente un año trabajando en la idea tras darse cuenta de que existía la necesidad de crear esta asociación para defender, sin ánimo de lucro, los intereses globales de la gastronomía berciana.

«Estamos comprometidos en la causa porque tenemos ganas, ilusión y aptitud. Que pueda haber una institución donde canalizar cualquier necesidad del ámbito gastronómico de forma altruista. Queremos colaborar con entidades públicas y privadas y aportar a nuestros socios todo lo que podamos hacer de forma colectiva», dijo Álvarez, quien aclaró que su única fuente de financiación serán las cuotas de sus socios.

A partir de ahí pretenden iniciar una ronda de contactos con instituciones públicas y privadas para presentarse y poder trabajar juntos en iniciativas que, de forma individual, sería más difícil llevar a cabo, con especial atención a los ocho sellos de calidad del Bierzo y con la vista puesta en el futuro parque micológico. «Las setas son un gran valor que tenemos en el Bierzo y hay que apostar por ello», señaló el presidente.

De momento se plantean realizar comidas mensuales con los socios para descubrir diferentes restaurantes, organizar visitas a bodegas y catas comentadas, poder poner en marcha clases de cocina o cualquier tipo de formación relacionada con el ámbito gastronómico. «El abanico es muy amplio», aseguró Álvarez.

