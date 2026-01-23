El PP pide que la crítica sanitaria en Toreno se haga al Gobierno central

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PP del Bierzo pidió ayer que la concentración de Toreno por las quejas de falta de médicos enelc entro de salud se centre en exigir médicos y plazas MIR al Gobierno de España. Aclaran que todas las plazas médicas de la zona básica de salud de Toreno están cubiertas y que las incidencias actuales se deben a bajas laborales imprevistas y acusan al PSOE de utilizar de nuevo la sanidad como cortina de humo para el desgaste político de sus rivales «mientras callan que el Gobierno de España es el responsable único de la falta de médicos al negarse a convocar plazas MIR suficientes». El Partido Popular del Bierzo exige a los convocantes de la concentración anunciada en Toreno parfa elpróximo jueves que dejen de utilizar la sanidad pública con fines partidistas y que, por una vez, piensen en los ciudadanos reclamando soluciones a quien tiene las competencias reales: el Gobierno de España y, en concreto, el Ministerio de Sanidad. «El problema que sufre hoy la sanidad no es local ni autonómico, es un problema estructural y de ámbito nacional, derivado de la falta de planificación del Gobierno de España», señala el coordinador del PP para El Bierzo, Raúl Valcarce, quien subraya que «no se están convocando suficientes plazas MIR y eso está dejando a las comunidades autónomas sin margen de maniobra cuando se producen bajas o vacaciones».

Ante la confusión generada en los últimos días, el PP del Bierzo aclara que en Toreno y en su zona básica de salud no faltan médicos y que todas las plazas de la plantilla estructural están cubiertas. El centro de salud de Toreno dispone de siete plazas médicas estructurales: cinco médicos propietarios, un interino y un médico de área que ocupa funcionalmente plaza de equipo. Hoy, tres profesionales se encuentran de baja y uno disfruta de un permiso por vacaciones concedido con anterioridad a dichas bajas. Como consecuencia de estos imprevistos, el equipo cuenta con tres médicos en activo, que se reducen puntualmente a dos cuando uno de ellos sale de guardia. «Esto no significa que falten médicos, significa que hay bajas imprevistas que no se pueden cubrir porque no hay profesionales disponibles en bolsa, una realidad que afecta a todo el país», explica Valcarce.