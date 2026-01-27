Ponferrada acogerá un foro internacional de expertos en investigación oncológica

Oncobierzo y la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (Ceru) organizan la primera Jornada de Divulgación Científica en Oncología, en Ponferrada los días 20 y 21 de febrero. El evento, que tendrá lugar en La Térmica Cultural, reunirá a científicos, investigadores y profesionales sanitarios del Bierzo y llegados de Reino Unido, Salamanca, León, Santiago de Compostela o Santander, entre otros.

El objetivo es «fomentar colaboraciones significativas y compartir conocimientos innovadores», aseguran desde Oncobierzo. Una nueva línea de acción que no les separa —afirma su portavoz, Tito Gago— de su faceta reivindicativa original en defensa de la sanidad. «Queremos dar un paso más sin apartarnos de lo que somos», dijo.

Esta primera jornada de divulgación en oncología también pretende acerca a la ciudadanía los avances y desafíos actuales en el abordaje del cáncer. El papel de la investigación, la atención al paciente oncológico, radiodiagnóstico y perspectivas clínicas en hematología y oncología serán algunas de las materias que se abordarán. Así mismo, habrá mesas redondas de expertos y pacientes.