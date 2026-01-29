La BonoLoto deja un acertante de segunda categoría en un pueblo de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El sorteo de BonoLoto de hoy dejó un acertante de segunda categoría (cinco aciertos más complementario) en Columbrianos (León), que percibirá casi 80.000 euros. El boleto se selló en un despacho receptor de la calle Eras de la localidad, según fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 6, 7, 13, 26, 27 y 29. El complementario fue el 43 y el reintegro correspondió al 2.

No se registraron acertantes de primera categoría, con lo que un único acertante en el próximo sorteo podría obtener 1,9 millones de euros.