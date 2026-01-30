Dos detenidos y un investigado por intentar robar cobre y material de una empresa en Páramo del Sil y Santas Martas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil arrestó a dos personas e investiga a otra por un robo con fuerza y un hurto, ambos en grado de tentativa. La rápida intervención de las patrullas en servicio, que sorprendieron a estas tres personas ‘in fraganti’, frenaron la sustracción de cable de cobre en Páramo del Sil y el robo de diverso material del interior de una empresa en Santas Martas (León).

El primer suceso tuvo lugar en la tarde del lunes, 26 de enero, cuando la patrulla del Seprona de Fabero sorprendió a un varón de 51 años, intentando cortar y sustraer el cable de cobre de la línea telefónica en desuso que discurre paralela a la carretera LE-711, en el término municipal de Páramo del Sil, utilizando para ello una sierra eléctrica y una escalera plegable, procediendo a su investigación por un presunto delito de hurto en grado de tentativa.

Las diligencias instruidas fueron remitidas por el Puesto de Toreno a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.

Posteriormente, en la madrugada del día 29 de enero, una patrulla del Puesto de Mansilla de las Mulas, alertada de la presencia de varias personas en las inmediaciones de la nave de una empresa ubicada en el municipio de Santas Martas, se trasladó inmediatamente al lugar donde sorprendieron a dos personas en su interior quienes, tras haber cortado un trozo de la valla perimetral, pretendían sustraer diverso material de obra, procediendo in situ a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.

Los detenidos y el atestado policial, fueron puestos a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.