El número 2 de la UPL en el Bierzo se desmarca del secretario tras la crisis abierta y pide disculpas al partido

El, hasta hace poco, vicesecretario comarcal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Bierzo, Alfredo López Valdesoiro, se desmarca del también exsecretario de la formación, José Ramón García tras la crisis abierta por la dimisión de la cúpula en la comarca y pide disculpas al partido.

Valdesoiro considera que las declaraciones de García tras saberse fuera de la carrera de los leonesistas en las próximas elecciones autonómicas fueron «desproporcionadas y ajenas a lo acordado» en la asamblea previamente celebrada, con «duras críticas» a la dirección, «acusaciones injustas y el anuncio de dimisiones que nunca habían sido tratadas ni debatidas en ningún órgano». Asegura que muchos de los presentes en aquella comparecencia «no compartíamos ni el fondo ni la forma de esa intervención» y que él, que se vio «sorprendido» por las palabras de al secretario general, no intervino por «temor a que un enfrentamiento público que causara un daño aún mayor a la organización».

Ahora, desde «la serenidad», Valdesoiro ha enviado una carta abierta a los medios de comunicación en la que quiere dejar claro su «desacuerdo total con la actitud y la estrategia empleadas por José Ramón García». Considera que este antepuso los intereses personales al interés general del partido. También rechaza «la forma de actuar basada en la confrontación pública con la dirección» y manifiesta un «profundo pesar» por el daño causado a la imagen de UPL.

«Audí a aquella rueda de prensa pensando que se limitaría a trasladar el acuerdo de la asamblea, sin imaginar que se produciría una situación de esta gravedad», afirma Alfredo López Valdesoiro, que reafirma su compromiso «firme» con la Unión del Pueblo Leonés, su «voluntad de seguir trabajando por esta organización» y su «plena identificación con su proyecto político».