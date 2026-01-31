Herido tras volcar su coche en la A-6 a la altura de Brazuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un conductor de unos 50 años ha resultado herido tras salirse de la vía con su coche y volcar en la autovía A-6 en el kilómetro 336, en sentido Galicia, a la altura del municipio berciano de Brazuelo. El conductor herido presentaba una brecha en la cabeza, aunque se encontraba consciente.

La sala del 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.