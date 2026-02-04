La AECC de Ponferrada y la Gasbi celebran las primeras Jornadas por la Salud Oncológica

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Española Contra el Cáncer de Ponferrada y la Gasbi celebran las primeras Jornadas por la Salud Oncológica que se desarrollarán hoy y mañana en el Salón de Actos Ovidio Lucio Blanco, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada bajo el lema 'Tejiendo fuerzas. Ponferrada por la salud oncológica'. Se trata de unas jornadas pioneras en las que participarán profesionales de referencia del Hospital de El Bierzo y de la Asociación.

En la jornada de hoy miércoles 4 se tratará el aspecto oncológico en el Hospital del Bierzo y el apoyo de la Asociación con el Servicio de Oncología, buscando el apoyo y tratamiento integral y multidisciplinar del paciente. Por ello, se llevará a cabo una mesa redonda con la participación de las enfermeras de la Gasbi Estefanía Basante, Montse Fernández y Cristina Coello, trabajadoras de casos oncológicos, radioterápicos y del hospital de día respectivamente.

Por parte de la Asociación, estarán presentes Tatiana Carballo, psicóloga, y Estefanía Corcoba, trabajadora social. La mesa estará moderada por la secretaria de la Junta Local de Ponferrada y también enfermera de atención primaria, Mar González.

Mañana jueves se cerrarán las jornadas con una conferencia del jefe de Servicio de Urología del Hospital del Bierzo, el doctor Óscar Miranda, quien tratará este tumor desde un prisma de atención integral del paciente.

La entrada a estas jornadas el gratuita y libre hasta completar aforo, con un turno para preguntas de los asistentes al final de cada conferencia.