El Canal Bajo y el Canal Alto del Bierzo no llegan a acuerdo sobre el pago de la conexión tras la modernización

Las comunidades de regantes del Canal Bajo y Canal Alto del Bierzo han mantenido varias reuniones en las últimas semana para tratar de alcanzar, sin éxito, un acuerdo sobre la cantidad que los primeros deben abonar a los segundos para compensar los anticipos económicos que estos realizaron por la infraestructura de conexión de ambas redes de riego cuando se ejecutó la modernización del Canal Alto. Las dos comunidades deben sufragar el coste de la conexión, pero como las obras de modernización del Canal Bajo se han demorado años, fueron los del Alto quienes asumieron el pago que ahora, cuando está a punto de finalizar la modernización del Canal Bajo, reclaman. Se corresponde al período comprendido entre 2013 y 2025.

Las dos partes saben que tienen que entenderse, pero no se ponen de acuerdo en la forma y condiciones de la conexión del Canal Bajo en las infraestructuras modernizadas del Canal Alto. Es en la cantidad económica en donde está la distancia. El Canal Alto realizó dos propuestas, una que conlleva renunciar a la carga financiera (intereses) soportada por el Canal Alto entre 2013 y 2025; y otra en la qeu se propuso asumir la financiación de la cantidad pendiente por un plazo de 15 años con una carga financiera igual al préstamo que financia la modernización del Canal Alto.

Por su parte, el Canal Bajo proponer aportar una cantidad fija igual durante quince años. Lo que pasa es que -aseguran desde el Canal Alto- "la diferencia entre ambas propuestas hace muy difícil llegar a un acuerdo".

Así las cosas, las dos partes seguirán reuniéndose en la búsqueda de puntos de encuentro. "Sería una torpeza por parte de las dos comunidades de regantes si cada una llevara a sus asambleas a refrendar y aprobar una propuesta distinta, ya que por mucho que fueran aprobadas, no tendrían aplicación real en unos acuerdos que no tendrían forma de plasmarse en el futuro convenio que tendrán que suscribir ambas comunidades, para garantizar su aplicación de futuro", defienden desde el Canal Alto.