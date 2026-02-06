La Guardia Civil intensifica la búsqueda del hombre de 82 años desaparecido en Noceda del Bierzo desde el miércoles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 82 años desaparecido desde la tarde del miércoles 4 de febrero en Noceda del Bierzo (León). El operativo, coordinado y dirigido por la Benemérita, se inició tras la alerta de un familiar y continúa sin resultados positivos hasta el momento.

La Guardia Civil lidera las labores de rastreo por tierra y aire. Patrullas de Seguridad Ciudadana comenzaron inmediatamente el barrido por la localidad y sus alrededores. Desde la mañana del jueves 5 de febrero se incorporó la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de León, equipada con drones para búsquedas aéreas.

Se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Noceda del Bierzo, desde donde el responsable del operativo coordina a todas las unidades participantes. Además de las patrullas terrestres y el apoyo aéreo con drones, la Guardia Civil ha solicitado la colaboración de otras instituciones y recursos locales para ampliar el radio de búsqueda. Como en todos los casos de desaparición de personas, se han instruido las diligencias policiales correspondientes, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

La Guardia Civil busca al hombre desaparecido desde el miércoles en Noceda del BierzoGC