Mañueco anuncia ayudas para 20.000 familias para sustituir bañeras por platos de ducha para mayores

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado esta mañana la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en Ponferrada, donde ha avanzado la incorporación de nuevas medidas sociales, como el cambio de bañeras por platos de ducha en domicilios con personas mayores, una iniciativa que podría beneficiar a unas 20.000 familias para que “puedan tener una vida más fácil y seguir viviendo en sus casas”.

Según los datos aportados por Fernández Mañueco, en Castilla y León se producen unas 2.700 roturas de cadera al año en personas mayores de 65 años, muchas de ellas relacionadas con caídas en el hogar.

Fernández Mañueco alabó el trabajo que realiza AFA Bierzo y destacó que el sistema de dependencia de la comunidad “es el mejor de toda España” en atención y programas especializados. No obstante, aprovechó la ocasión para reclamar al Gobierno de España que cumpla con el 50% de la financiación de la dependencia y "debe de cumplir con ese dinero", enfatizó.

El encuentro ha servido también para avanzar en la precampaña electoral, que el candidato afronta con “equipo” y “proyecto”. “Tenemos un equipo con los mejores candidatos, preparados para ganar la confianza de las personas en León y en el Bierzo”, señaló, al tiempo que subrayó su “compromiso con esta tierra para generar futuro y oportunidades y situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir”.

En este contexto, explicó que se ha diseñado una campaña “pensada en Castilla y León”, durante la cual visitará “todos los rincones” de la comunidad para “hablar de lo nuestro, de nuestros problemas y de nuestros paisanos”.

Por otro lado, aseguró que se bonificarán los peajes, como el de la autopista A-71 Astorga–León, con descuentos de hasta el 60% para las personas empadronadas en la comunidad y en función del número de viajes, lo que supondrá “una mejora notable para Ponferrada y El Bierzo”, así como un “ahorro para trabajadores y familias” y una mejora en la existente en la autopista del Huerna, AP-66, que conecta Asturias con la provincia leonesa.

El candidato detalló asimismo las principales inversiones realizadas por el Gobierno autonómico en la comarca, entre las que citó la estación de autobuses de Ponferrada, el helicóptero medicalizado, la policlínica del campus universitario y la ampliación de los polígonos industriales.

Por último, Fernández Mañueco calificó de “error” el actual sistema de financiación autonómica.

La visita a AFA Bierzo contó también con la presencia del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, además de los miembros de la candiatura de León a las elecciones del próximo 15 de marzo.

