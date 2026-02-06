Un amplio dispositivo de búsqueda para el octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo, en fotos
Las labores de búsqueda del hombre de 82 años de edad desaparecido de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) continúan por tierra y aire.
La Guardia Civil lidera, coordina y dirige el dispositivo tras tener conocimiento de la desaparición a través de un familiar la tarde del miércoles e iniciarse las labores de rastreo por la localidad y alrededores en las que participan diversas unidades auxiliadas por un perro especializado en seguridad y rescate, helicóptero y dron, coordinadas por el Puesto de Mando Avanzado establecido en la localidad.