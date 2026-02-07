EL PP de León exige dimisiones inmediatas y responsabilidades políticas ante el caso de la Ciuden en Ponferrada

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León exigió hoy la dimisión de los responsables de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, y la asunción de responsabilidades políticas ante la “gravedad” de la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número dos de Ponferrada por presuntas irregularidades en cientos de contratos menores por un importe que supera los dos millones de euros. “Cuando lo que está en juego es dinero público, no caben ni silencios ni cortinas de humo, sino que caben explicaciones claras, públicas y verificables”, añadieron.

A esa situación, el PP sumó el “agravante institucional” que supone que la Fundación Ciuden y su cúpula “hayan sido denunciadas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por una presunta desprotección de la persona informante”.

En el caso de que se confirmara que se hubiera vulnerado la confidencialidad o la protección de quien alertó de posibles irregularidades, advirtieron que se trataría de “una quiebra institucional”, ya que “una administración que no protege a quien denuncia no está defendiendo el interés general, sino que se está protegiendo a sí misma”.

Para los ‘populares’, resulta “inaceptable” que el Partido Socialista “intente tapar el caso y convertirlo en un problema de comunicación, en lugar de asumir responsabilidades”. Así, “mientras se pide silencio y se acusa de fango a quien exige transparencia, se recurre a encuentros a puerta cerrada y a relatos sin rendición de cuentas ante los ciudadanos”, pero una fundación pública “no está para tapar sospechas ni para encubrir con propaganda lo que debe aclararse con luz y taquígrafos”.

Ante las declaraciones de Ciuden y del PSOE asegurando que “todo es legal”, que “está auditado” y que “es público”, el PP de León quiso dejar claro que que Ciuden y el PSOE se autoexculpen “no significa que esté aclarado”, sino que significa que “intentan cerrar en falso un caso que está en los juzgados y que hoy suma una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante”.

“La legalidad no se proclama, se demuestra con transparencia real y explicaciones públicas, no con un relato ‘off the record’ sin rendición de cuentas y que existan auditorías internas o informes no elimina la obligación política de dar la cara ni borra el hecho de que hay diligencias judiciales abiertas”, señalaron desde el PP, para quienes la respuesta “no puede ser el autoindulto”, sino que “tiene que ser transparencia, explicaciones y responsabilidades”.

De igual forma, los ‘populares’ leoneses apuntaron que, “a la gravedad de fondo”, se suma la información que vincula la adjudicación de un contrato de 458.590 euros por parte de Ciuden a una empresa vinculada al entorno familiar de la ex ministra Pilar Alegría, de forma que “la obligación de dar información no solo es mayor, sino que es inmediata, porque el menor indicio de trato de favor destruye la confianza ciudadana”.

El PP de León recordó que Ciuden tiene “un papel relevante en proyectos y fondos ligados a la Transición Justa”, lo que “afecta directamente al futuro de las comarcas mineras”, de manera que, cada euro que se gestione sin la máxima limpieza, “pone en riesgo la credibilidad de programas que deberían servir para reindustrialización, empleo y oportunidades”.

En este sentido, remarcaron al PSOE que Ciuden “no es su coto privado”, mientras que “llamar fango político a exigir responsabilidades es una coartada para no responder”. “Fango es esconderse, la opacidad, adjudicar a enchufes y señalar a quien denuncia y, ante todas las informaciones recientes, lo democrático es asumir responsabilidades políticas”, concluyeron.

Por todo ello, el Partido Popular de León exigió dimisiones inmediatas de los responsables de Ciuden, explicaciones públicas completas y la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes avalaron la gestión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.