La Gasbi ofrece 200 tratamientos en el programa «Hogar dulce hogar»

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ofreció cerca de 200 tratamientos dentro del programa «Hogar dulce hogar», que permite a los pacientes recibir la medicación en sus domicilios. Esta iniciativa, coordinada por los servicios de Hematología, Farmacia y Hospitalización a Domicilio junto con Atención Primaria, arrancó en 2016 y se extendió a toda el área sanitaria del Bierzo y Laciana durante 2025 gracias a la colaboración de Atención Primaria.

Gracias a este programa, «el paciente recibe la medicación en casa, lo que supone una mayor satisfacción, ya que en la mayoría de las ocasiones acudir a un hospital no es agradable», indica el hematólogo Erik de Cabo.

Este proyecto, que recibió recientemente el Premio Diagnóstico, organizado por Castilla y León Televisión, a la Mejor Iniciativa Médica 2026, ha llegado a más de 90 personas.

Este plan tiene como objetivo incrementar los niveles de equidad en la atención sanitaria, creando una red que permita a los pacientes, especialmente los hematológicos, recibir tratamiento en sus centros de salud o en sus domicilios.

Esto incluye la implementación de la teleasistencia, el envío de medicamentos y las visitas domiciliarias cuando sea necesario, asegurando en todo momento una atención de calidad, y también evitando las visitas a los centros cuando el paciente tiene una patología hematológica. Además, supone un ahorro de aproximadamente 600 euros por tratamiento administrado a cada paciente.

Con estas medidas, se ha avanzado en un modelo de atención de cercanía, llegando incluso a ser domiciliaria, y asegurando que los pacientes ya hayan recibido una atención integral en la comodidad de sus hogares, sin comprometer la calidad del servicio. De esta forma, se suaviza el impacto de la dispersión geográfica, se reduce la sobrecarga hospitalaria y se agilizan los diagnósticos y tratamientos gracias al uso de herramientas digitales.

«Se ofrece a los pacientes esta opción», añade el hematólogo, quien confía en que este tipo de atención «vaya a más», ya que la comarca del Bierzo presenta particularidades como el envejecimiento y la dispersión de la población, dado que en algunos casos el centro sanitario más cercano se encuentra a una hora de distancia. Indica que siempre, que sea posible, se ofrece esta opción, con el fin de mejorar su condiciones.

«Hogar dulce hogar», como apunta Erik de Cabo, ha supuesto un cambio en la atención sanitaria, ya que con pocos recursos adicionales se ofrece un tratamiento en casa, donde el paciente se encuentra cómodo. De hecho, el hematólogo destaca que muchos centros hospitalarios se interesan por este programa. «Estamos siendo un referente porque se entiende que es bueno para el paciente», indica.

Hay que destacar que los beneficiarios principales son aquellos pacientes que necesitan tratamientos específicos que se administran de manera periódica y requieren un seguimiento; aquellas personas mayores con movilidad reducida o enfermedades crónicas que encuentran dificultades con los desplazamientos frecuentes; y los pacientes en zonas rurales.

Además, beneficia a aquellos responsables de acompañar o cuidar a los pacientes al reducir el tiempo de traslado.