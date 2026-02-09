Carlos Martínez, PSOE: «Si hay responsables en Ciuden, que paguen las consecuencias»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El caso Ciuden sigue dando que hablar, después de que un juzgado de Ponferrada abriese una investigación por la vía penal tras la denuncia de un alto directivo —el despedido ex asesor jurídico de la Fundación Ciudad de la Energía— que considera que se produjeron presuntas ilegalidades en la adjudicación de contratos menores por valor global de más de 2,5 millones de euros. En Bembibre, en la noche de la fiesta internacional del Botillo a la que asistieron más de mil personas, habló para los periodistas el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez. Éste dijo claramente y con rotundidad que, «si alguien tiene las responsabilidades, pague con todas las consecuencias», en una apuesta por «la corrupción cero» en la Administración pública. En este caso se investiga a la Fundación Ciudad de la Energía, entidad del sector público estatal adscrita al Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que coordina a la cabeza el Gobierno socialista de España.

El socialista Carlos Martínez lamentó la crítica sobre el caso Ciuden del hasta ahora presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. El dirigente autonómico del PSOE lamentó que Mañueco haya salido «presto y veloz» ante la apertura de una investigación en Ciuden, de la que dijo que «se verá a dónde lleva» en los tribunales. En este sentido, Carlos Martínez dijo que ante esta investigación el Partido Socialista «la respaldará y ayudará en la Justicia». Y acto seguido reiteraba que, «si alguien tiene las responsabilidades, pague con todas las consecuencias», en esa confesada defensa de apostar por no tolerar la corrupción.

Pero dicho esto, el dirigente del Partido Socialista de Castilla y León afeaba la rapidez con la que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hablado sobre la investigación judicial por presuntas irregularidades en el pago de contratos en la Ciuden, mientras guarda silencio con lo que denominó «trama eólica» que afecta a altos cargos de la comunidad autónoma. El secretario de los socialistas en la comunidad, y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez lamentaba que Fernández Mañueco haya salido muy rápido a hablar de lo que calificó como «hechos gravísimos» de Ciuden, mientras «no da la cara» por una trama de corrupción que ha puesto en entredicho a su entender la «honorabilidad» de Castilla y León.

En la misma comparecencia ante los medios, desde el Partido Socialista se aboga por la puesta en marcha de un «Plan Estratégico para el Bierzo» que atienda a las singularidades de sus territorios; y garantice la cobertura de derechos básicos como la vivienda, la sanidad o el empleo. Así lo ha planteado el secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ante la «pasividad», asegura, del actual gobierno autonómico. Acusa al presidente de la Junta de Castilla y León de querer solapar la «identidad leonesa» y, por eso, Carlos Martínez, apuesta por un cambio. Carlos Martínez participaba, este pasado fin de semana, en el Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre donde destacó las bondades del embutido rey.

El Partido Socialista también acusa al presidente de Castilla y León de «insultar» a los bercianos por decir que no es el momento de hablar sobre las necesidades de la sanidad, en relación a la propuesta que el Parlamento Europeo debatirá, en marzo, a petición de OncoBierzo. Y así lo planteaban el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez; y la número uno de la candidatura del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio. Los socialistas reclaman más mejoras.