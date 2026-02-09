El Festival Musicamino de Villafranca del Bierzo celebra su III edición del 26 al 28 de junio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La tercera edición del Festival Musicamino de Villafranca del Bierzo se celebrará del 26 al 28 de junio, con nuevas actuaciones y la presencia de importantes artistas que se anunciarán hoy.

En esta edición, Musicamino se consolidará como una celebración para los sentidos, al fusionar la calidad y variedad de los vinos de la Denominación de Origen Bierzo y de otras denominaciones vecinas.

La organización adelantó que el cartel de artistas y actuaciones volverá a situar a Musicamino entre la «élite» de los acontecimientos musicales del calendario festivalero nacional, así como en la «punta de lanza» de los eventos musicales, culturales y enológicos en torno al Camino de Santiago.

Asimismo, ofrecerá diferentes actividades complementarias destinadas a todos los públicos, como catas musicales, degustaciones de bodegas locales y una amplia oferta de ocio adaptada a todas las edades, que también se desvelará mañana.

Musicamino apostará por Villafranca del Bierzo como epicentro de una «experiencia única» que combina lo mejor de la cultura musical y enológica con la experiencia cultural del Camino de Santiago.