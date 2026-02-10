«Europa financiará aquí dos planes de la línea del acero y el carbón»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«De los cuatro proyectos que hemos presentado a la línea de acero y carbón de la Comisión Europea, dos han sido seleccionados para recibir financiación». «Es un motivo de alegría, ya que contar con dos proyectos financiados nos permite garantizar, de cara a 2027, actividad en materia de investigación». Así lo anunció ayer el director general de la Fundación Santa Bárbara, Manuel Álvarez, en el programa de televisión La Tertulia, de La 8 Bierzo, presentado por el periodista Miguel Ángel Blanco y que contó con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

LOS PROYECTOS

c Nuevas acciones. «Uno de ellos es un proyecto muy interesante: se trata de una segunda fase del que estamos ejecutando en este momento con el Fondo de Transición, centrado en la construcción de una planta piloto para la generación energética dentro de las instalaciones. El otro pretende ir un paso más allá y comprobar si es posible estabilizar las presiones de trabajo dentro de un confinador en la mina. Allí tendremos aire comprimido para, posteriormente, poder generar energía eléctrica», precisó, y apuntó que se comenzará en 2027. «El otro proyecto está más relacionado con la minería del carbón y lo que pretende es modelizar minas de carbón abandonadas en Europa, con el fin de disponer de un modelo tridimensional de las instalaciones que permita prevenir accidentes y tener mapeadas todas las minas de carbón del continente».

mercado laboral

c Capacidades. «Tenemos éxito en las tasas de inserción y la clave es estar muy pegados a las empresas, porque son ellas las que nos trasladan sus necesidades». «Contamos con una bolsa de empleo muy activa y trabajamos con una planificación a cinco años. En función de las capacidades, analizamos qué certificados profesionales debemos acreditar, con tasas de inserción que en algunas modalidades alcanzan el 100 %». «Hay muchas especialidades con una demanda muy elevada y el año pasado el porcentaje de cobertura de plazas fue del 85 %, mientras que la media de Castilla y León ronda el 50 %».

Caballo de batalla

c Mujeres. «Tratamos de que participen más mujeres y, en muchos sectores, a día de hoy, las propias necesidades de las empresas están haciendo que contraten mujeres en proporciones similares a las de los hombres». «En torno al 10 o 12 % de nuestro alumnado son mujeres. Queremos incrementar esa cifra y que, al menos, el 30 o 40 % sean mujeres, porque creemos, además, que la mujer es muchas veces la que fija territorio».«Las alumnas que tenemos, en general, destacan en los cursos que realizan: suelen situarse entre las primeras y son las más aplicadas».

las Cifras

c Plazas. «Este año, en formación profesional para el empleo, ofrecemos 500 plazas». «De las 1.200 personas que se formaron, unas 940 se insertaron en el mercado laboral». «El mayor porcentaje se queda en la provincia; algunos se marchan fuera porque la actividad es muy diversa y reciben ofertas de empresas de toda España que resultan muy atractivas».

Formación en las instalaciones

c Singularidad. «Han venido bomberos de Portugal, Taiwán y Sudamérica». «La singularidad de las instalaciones nos hace únicos en Europa, con una infraestructura que permite formar en un entorno real. Es algo bastante inusual y, por eso, nos aporta una ventaja y una potencialidad tremendas, lo que hace que seamos conocidos a nivel internacional». «Hay que potenciar estas instalaciones, que son fruto de muchos años de inversión por parte de la Junta y que nos proporcionan un escenario idóneo para desarrollar todas estas actividades».

La Fundación

c Importancia. «Contamos con un fuerte apoyo del Gobierno autonómico, del que dependemos, que se materializa en programas formativos financiados con los fondos de Transición Justa que gestiona la Junta». «Todo ello ha supuesto la concesión de tres proyectos: uno ligado a la formación durante cinco años, muy centrado en las energías renovables; otro destinado a la transformación del centro de Caboalles de Arriba para convertirlo en una mina visitable; y un tercero que pasa por la puesta en marcha, dentro de las instalaciones de la Fundación, de una planta piloto de generación energética».

Nuevas tecnologías

c Inteligencia Artificial. «Estamos empezando a trabajar con inteligencia artificial en tareas administrativas para facilitar y agilizar el trabajo. En el ámbito de la formación todavía no, aunque es donde más utilidad vamos a poder obtener como apoyo a los contenidos formativos».

Renovables

c Geotermia. «Es una fuente de energía inagotable, accesible, con un impacto ambiental prácticamente nulo, y la más limpia». «En Eupora simpre ha sido el patito feo de las renovables».