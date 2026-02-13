Endesa derribará con otra voladura el fuste de la chimenea de Compostilla II que quedó en pie

Endesa derribará con "una pequeña voladura" la parte del fuste de la chimenea de los grupos IV y V de la central térmica Compostilla II (Cubillos del Sil) que quedó en pie tras la explosión programada de ayer. Mientras tanto, se ha fijado un perímetro de seguridad a su alrededor para poder continuar con los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones y se monitorizará la estabilidad de la estructura hasta que se programe la nueva operación, ya sin afectación fuera del perímetro de la central. Así lo han confirmado fuentes oficiales consultadas por este periódico.

La compañía energética asegura que un contratiempo como el sucedido ya se había valorado, dada la envergadura de la voladura. "Dentro del plan de contingencias que se prepara para una voladura de estas características, en las que se han dinamitado tres estructuras de hormigón de grandes dimensiones de forma prácticamente simultánea, ya se recoge la posibilidad de que alguno de los elementos no colapse según lo previsto en el mejor de los escenarios", explica.

Lo que sucedió es que la chimenea de los grupos IV y V, la primera que se detonó, se quebró en una cota mayor de la que se había calculado, "con toda probabilidad -apuntan fuentes de Endesa- por un mayor deterioro de la estructura en esa zona", y ello impidió que se produjese el abatimiento completo de toda la chimenea, quedando una parte del fuste todavía en pie.