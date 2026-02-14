Descubren en Sigüeya un conjunto de petroglifos alineados con los de Maragatería y Ancares

Un conjunto de siete grabados rupestres ha sido documentado en el paraje de Rebordiello, perteneciente a Sigüeya, en el municipio de Benuza. Este nuevo hallazgo de petroglifos en la provincia de León ha sido fruto de los trabajos del grupo de investigación del Instituto de Estudios Cabreireses (IEC), en el marco de trabajos de prospección y documentación del patrimonio arqueológico de la comarca, señalan en Medium.

El conjunto, que podría ampliarse en nuevas pesquisas, está compuesto exclusivamente por cazoletas, «una tipología ampliamente distribuida y cuya interpretación continúa siendo objeto de estudio en la investigación arqueológica», apuntan los investigadores. Las estaciones se sitúan en la línea de cumbres que separa los valles de Benuza y Silván, entre el collado de Piedrafita y el pico Leirilina, en un entorno de montaña.

Los grabados se disponen sobre un afloramiento rocoso, afectado por procesos de diaclasado (fracturas o grietas en las rocas por desplazamiento de los bloques), cuya fragmentación natural genera superficies subcuadrangulares que conforman una especie de crestón o reborde natural, aprovechado como soporte para la ejecución de las cazoletas.

Según las indagaciones que han llevado a cabo, el panel principal de Rebordiello se documentan docenas de cazoletas, con diámetros en torno a los 10 cm, distribuidas de manera irregular sobre la superficie rocosa. «La reiteración del motivo y su concentración refuerzan el carácter intencional del conjunto», indica el grupo de investigación del IEC.

En el entorno inmediato de Rebordiello se han identificado al menos seis estaciones adicionales, distribuidas de forma aproximadamente equidistante, en torno a un kilómetro, y siempre en posiciones elevadas con amplio dominio visual del paisaje. Uno de estos sitios se localiza en la pedanía de Yebra.

«Esta disposición sugiere una selección intencional del emplazamiento y apunta a una posible relación con la organización simbólica y territorial del espacio», subrayan. Desde un punto de vista comparativo, los paralelos más cercanos se localizan en áreas como Los Ancares y La Maragatería, donde las cazoletas aparecen asociadas a paisajes de montaña y a vías naturales de tránsito.

De estas similitudes se deduce que «los grabados podrían adscribirse de manera genérica a un marco cronológico comprendido entre la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, si bien la ausencia de contextos arqueológicos asociados impide una datación más precisa», admiten.

Detalle de una de los rocas impresas con las cazoletas típicas de los grabados rupestres.IEC

Sobre su funcionalidad, «las cazoletas han sido interpretadas como marcadores territoriales, elementos de señalización simbólica o como parte de prácticas rituales vinculadas al paisaje», de acuerdo con la bibliografía existente.

«Otras hipótesis plantean posibles relaciones con la observación astronómica o la representación simbólica del firmamento, si bien estas propuestas requieren estudios específicos de orientación y análisis espacial», precisa el Instituto de Estudios Cabreireses.

Las estaciones presentan una orientación hacia el este, en dirección a la salida del sol, un rasgo documentado en otros conjuntos rupestres de la Prehistoria reciente del ámbito atlántico. El hallazgo ha sido documentado y comunicado a los responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. El grupo de investigación continúa los trabajos en busca de posibles nuevas estaciones.