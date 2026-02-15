Fallece Francisco Otero, exjefe de la Policía Nacional de Ponferrada

Eligió Ponferrada por la proximidad del destino con Orense y se quedó para siempre. Casi 44 años de servicio en la Policía Nacional hasta 2018, cuando se retiró sin marcharse del todo, porque como él mismo verbalizó en más de una ocasión, "un policía no se jubila nunca, pasa a esa situación administrativa por diversos imperativos, pero sigue siendo policía hasta el final de sus días". El que fuera inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Ponferrada, Francisco Otero (Montevideo, Uruguay), falleció anoche en Orense a los 72 años, a consecuencia de un cáncer.

El también padre del periodista deportivo y colaborador de Diario de León Francisco Roberto Otero, fue número dos y número uno de la Comisaría de la Policía Nacional de Ponferrada, ejerciendo de comisario en varias ocasiones, por ausencia del jefe y cuando hubo relevos al frente del cuerpo. Vio pasar a cinco comisarios.

Francisco Otero con su esposa, Gloria Conde, y su hijo Francisco Roberto Otero.DL

Al Bierzo llegó en 1975, tan solo un año después de ingresar en el cuerpo; aunque estuvo en comisiones de servicio en varios ocasiones en otros puntos de España, como Bilbao, Irún, Pamplona, Palma de Mallorca, Madrid y Castellón. Veló por la seguridad de los Reyes de España y de algunos presidentes, participó en la desarticulación de un comando de los Grapo y acumuló horas de méritos que le fueron reconocidos a tiempo por quienes eran sus compañeros y la propia sociedad ponferradina.

El funeral por Francisco Otero tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 16.30 horas en la iglesia parroquial de San Salvador de Solbeira-Paderne de Allariz (Orense).