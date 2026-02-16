La Junta detecta que las goteras del CRA de Noceda están ocasionadas con la falta de mantenimiento municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León desea trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa del CRA Antonio Machado de Noceda del Bierzo, ante la aparición de goteras y riesgos eléctricos en el centro.

Este lunes, por indicación expresa de la Consejería de Educación, se ha desplazado al centro un técnico aparejador con el fin de evaluar la incidencia detectada. Tras la inspección realizada, se ha constatado que el origen del problema no obedece a deficiencias estructurales del edificio, sino a una clara falta de mantenimiento en los elementos de evacuación de aguas pluviales, cuya conservación corresponde a la administración municipal.

Concretamente, el técnico de la Dirección Provincial de Educación ha verificado que canalones y bajantes se encontraban obstruidos por acumulación de musgo, material arrastrado desde la cubierta, que presenta igualmente una notable presencia vegetal. Esta circunstancia ha provocado el rebosamiento del agua de lluvia y la consiguiente aparición de la gotera.

Asimismo, durante la visita se ha señalado que, aunque se pueden adoptar medidas correctoras como el forrado de canalones para subsanar pequeñas fisuras observadas, cualquier actuación resultará insuficiente si no se realizan las labores periódicas de limpieza y mantenimiento, imprescindibles para evitar la repetición de la incidencia en un corto plazo.

La Junta de Castilla y León recuerda que el mantenimiento ordinario de los centros educativos de titularidad municipal es una competencia propia de los ayuntamientos, tal y como establece la normativa vigente. No obstante, y en línea con la voluntad de colaboración institucional, la administración autonómica ha mostrado su disposición a cooperar en actuaciones puntuales que contribuyan a la correcta conservación de las instalaciones. En este caso, Educación procederá a la limpieza de canalones y bajantes, y forrados para evitar fisuras.

La Junta lamenta que situaciones derivadas de la falta de mantenimiento puedan generar alarma innecesaria entre las familias. La seguridad del alumnado y del personal educativo está plenamente garantizada, no existiendo en la actualidad ningún riesgo eléctrico ni situación de peligro en el centro.