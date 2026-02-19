El ciclo Juventudes Musicales ofrece en Ponferrada un concierto de trombón y piano

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La temporada de conciertos de Juventudes Musicales ofrece el próximo miércoles, 25 de febrero, a las 19.30 horas, en el Auditorio Marita Caro del Conservatorio Cristóbal Halffter, un concierto de un dúo muy singular de trombón y piano. En el programa se hará un recorrido apasionante por la música francesa dedicada al trombón, mostrando su evolución expresiva y estilística a lo largo de finales del siglo XIX y del siglo XX. Esta actividad, con entrada libre, está organizada en colaboración con el Secretariado de Actividades de la ULE y Juventudes Musicales de León. El joven trombonista soriano Alejandro Arias, acompañado al piano por Mario Molina, mostrará la capacidad del instrumento para alternar solemnidad, lirismo y brillantez técnica, convirtiéndose en el hilo conductor de un programa que refleja la diversidad estética y la riqueza sonora de la tradición musical francesa. Arias recibió el Premio Extraordinario de Enseñanzas Profesionales de Música.