Bierzo Natura niega humillación, miedo o riesgo en un campamento

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa Bierzo Natura SL ha remitido un escrito en el que insta rectificación en relación con la noticia titulada ‘Quince familias denuncian trato vejatorio a menores en un campamento de verano».

«Como empresa organizadora del campamento de verano en el que supuestamente acaecieron los hechos objeto de noticia, negamos la existencia de actos de humillación, miedo y situaciones de riesgo para los menores participantes usuarios del campamento.

Asimismo, negamos la existencia de castigos físicos y uso de marcadores de paintball sin protección o aislamiento punitivo. En ningún momento existió restricción de las comunicaciones con las familias ni vigilancia de las comunicaciones entre las familias y los menores. Hubo un problema de comunicación puntual motivado por la saturación de la línea móvil, algo que quedó resuelto al segundo día del campamento ampliando el horario de llamadas. Ante ciertos problemas de actitud de algunos usuarios del campamento y participantes del mismo, se contactó con las familias a fin de que, si lo estimasen necesario, pudieran estos ser recogidos, si bien esta circunstancia no llegó a producirse».

Añaden que «durante el transcurso del campamento y de sus actividades, sin embargo, la empresa no tuvo conocimiento de ningún acto violento de ninguno de los monitores y solo una vez finalizado el mismo, tuvo conocimiento de que dos monitores habían tenido una actitud incorrecta o inidónea, en ningún caso violenta ni vejatoria, en relación con un episodio concreto relacionado con una actividad en el exterior en horario nocturno. Siendo un acto contrario a los valores y criterios educativos de la entidad, se tomaron medidas, y ambos monitores, una vez reconocido su error y antes de ser despedidos, solicitaron que se tramitase la baja voluntaria en la empresa, de manera que ya no tienen relación laboral alguna con la misma. Se consultó con el resto de personal que convivió o estuvo presente en las actividades, a fin de conocer si observaron comportamientos violentos o que pusieran en riesgo a los menores por parte de los monitores, indicando que en ningún momento se observaron actuaciones improcedentes. Negamos rotundamente la existencia de castigos, actos violentos y tratos vejatorios de ningún tipo y, en todo momento, hemos actuado con el máximo rigor y transparencia».