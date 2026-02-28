Ponferrada saca adelante el ajuste de crédito para pagar a las asociaciones

El equipo de gobierno de Ponferrada (PP y Coalición por el Bierzo) logró sacar adelante, ayer, el expediente de modificación presupuestaria para hacer frente al pago anual de las subvenciones a todas las asociaciones que operan en el municipio, desde vecinales a colectivos sociales y oenegés, pasando por asociaciones culturales y deportivas, entre otras. Lo hizo con la abstención de PSOE y Vox en una sesión plenaria que apuntaba maneras por las críticas de la oposición respecto al gasto acumulado en 2025 y la llamada a tono que, en dos ocasiones, tuvo que hacer el alcalde, Marco Morala, a la portavoz de Vox, Patricia González.

Al final, imperó el orden y una aclaración a tiempo de la interventora municipal sobre que la partida destinada al tejido asociativo aseguraba el cobro al cien por cien de los beneficiarios permitió aprobar el punto. Hasta ese momento, el portavoz socialista, Olegario Ramón, había solicitado dejar el asunto sobre la mesa, alegando que el dinero contemplado en la modificación no alcanzaba para pagar a todos los colectivos.

La modificación de crédito aprobada roza los 1,8 millones de euros y son alrededor de 700.000 euros los que se destinan a las ayudas para las asociaciones. El resto es para liquidación de la deuda reclamada por la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Un asunto que colea ya desde 2022. No obstante, fue la necesidad de que el tejido asociativo cobre lo que le corresponde lo que centró el debate y el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, llegó a pedir «altura de miras» y «dejar a un lado la política» en plena campaña electoral para hacer un trabajo real de servicio a la ciudadanía. Moreno insistió en que la situación financiera del Ayuntamiento no es tan grave como la ha dibujado el PSOE y que no pasa nada por dejar de amortizar deuda de manera anticipada para poder afrontar pagos urgentes como este.

«Tenemos la oportunidad de pagar a las asociaciones y quitarnos este problema para todo el año y no hay razones para no hacerlo. No necesitamos amortizar extraordinariamente nada, entre otras cosas porque la amortización ordinaria se sigue produciendo y tenemos un sobrante puntual respecto a las previsiones de amortización que se hicieron para 2025. Los servicios técnicos han visto que teníamos esa posibilidad para traer a pleno todo el plan estratégico de subvenciones de 2026 y que se empiece a ejecutar ya mismo. Y eso es lo que hacemos, intentar acelerar el pago de las asociaciones. No hay ningún problema, el único problema es que estamos en elecciones y eso nos nubla un poco la vista. La deuda está más baja que nunca», había dicho el concejal de Hacienda antes de conocer la orientación de voto del PSOE. Después, agradeció el gesto al grupo de la oposición.

En el pleno también se aprobó la prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio y del servicio de ayuda a domicilio de menores y la inclusión en el anexo de inversiones de varias partidas para equipos informáticos, mejoras en el punto limpio y climatización y equipamiento; así como la subvención recibida para el centro tecnológico de innovación actualmente en construcción.

Igualmente, salió adelante —con el sí de Vox y la abstención del PSOE— el expediente para la declaración de la Noche Templaria como Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Junta de Castilla y León. Aquí, el concejal de Turismo, Iván Alonso, subrayó los valores de esta cita turística y cultural que suma 24 edición y volvió a defender que es más que merecedora de este reconocimiento. Por su parte, la concejal del PP Lidia Coca emplazó a «con conformarse con el regional». «Hay que seguir trabajando y dando mucho más», dijo, poniendo en valor la Noche Templaria como un evento que «aúna el compromiso con la tradición de lo que hemos sido con la innovación de lo que queremos ser».