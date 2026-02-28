La abogacía del Bierzo despide a la mujer que ha sido enlace con los juzgados durante 38 años

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La abogacía berciana ha despedido con un homenaje a su compañera Isabel Marqués que, durante 38 años, ha sido el enlace entre el gremio y el palacio de justicia, donde precisamente comenzó su andadura antes de que el Colegio de la Abogacía contara con unas instalaciones propias en Ponferrada. Más de un centenar de letrados se reunieron en una comida informal en honor de Marqués, donde le transmitieron "el agradecimiento por su trabajo y dedicación".

"Por sus manos han pasado todas las vicisitudes de los abogados y abogadas del Bierzo, pero también las de una parte importante de la ciudadanía a través de la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita. Su visión es historia de la abogacía y de la administración de justicia, ya que en su dilatada vida profesional ha lidiado con numerosas reformas procesales, algunas de gran calado, y con la transformación digital de la justicia", subrayan quienes han sido sus compañeros.

Además de la comida, se realizó un pequeño acto institucional en el que el decano del Colegio de la Abogacía de León le entregó a Isabel Marqués de un obsequio a modo de reconocimiento.