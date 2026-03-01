Diario de León

Vega de Espinareda acierta con el carnaval tardío

Todas las imágenes del desfile que se ha celebrado este domingo

Publicado por
Redacción
Ponferrada

El Ayuntamiento de Vega de Espinareda había programado el desfile de Carnaval dos semanas atrás, pero el mal tiempo llevó a la organización a cambiar la fecha y posponer la celebración para el 1 de marzo. La tarde ha estado esplendida y Vega acierta una vez, habiendo congregado un gran número de disfraces.

Imágenes de la fiesta de Carnaval de Vega de Espinareda.

Imágenes de la fiesta de Carnaval de Vega de Espinareda.anafbarredo

