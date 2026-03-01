Vega de Espinareda acierta con el carnaval tardío

El Ayuntamiento de Vega de Espinareda había programado el desfile de Carnaval dos semanas atrás, pero el mal tiempo llevó a la organización a cambiar la fecha y posponer la celebración para el 1 de marzo. La tarde ha estado esplendida y Vega acierta una vez, habiendo congregado un gran número de disfraces.
Imágenes de la fiesta de Carnaval de Vega de Espinareda.
