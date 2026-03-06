CC OO organiza un curso en Ponferrada para personas mayores sobre el uso del teléfono móvil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras organiza en Ponferrada el curso presencial “Competencias básicas para el uso del móvil”, una iniciativa dirigida especialmente a personas mayores con el objetivo de facilitar el uso cotidiano del teléfono móvil (smartphone) y contribuir a reducir la brecha digital.

El curso se celebrará los días 15 y 16 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en la sede de CCOO en El Bierzo, situada en la calle Doctor Fleming número 19 de Ponferrada, y tendrá una duración total de cinco horas, distribuidas en dos sesiones de dos horas y media. La actividad formativa pretende ofrecer herramientas prácticas y sencillas para que las personas participantes puedan manejar su teléfono móvil con mayor autonomía y seguridad. Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con el uso de aplicaciones básicas, organización diaria, redes sociales y videollamadas, fotografía, reproducción de música, aplicaciones de salud, organización de viajes y traductores, así como aspectos de seguridad y protección de datos en el móvil.

En una nota de prensa, desde la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras señalan que este tipo de iniciativas son fundamentales para que las personas mayores no queden al margen de los avances tecnológicos y puedan desenvolverse con normalidad en un entorno cada vez más digitalizado. "El acceso a servicios, la comunicación con familiares o la gestión de trámites cotidianos

dependen cada vez más del uso de herramientas digitales, por lo que combatir la brecha digital entre las personas mayores es hoy una prioridad social", inciden.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de abril de 2026 y las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en los teléfonos 630 332 750 y el 987 401 214.