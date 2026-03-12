Denuncian acoso laboral en Ciuden y el despido de una técnica del museo

Algo está sucediendo en la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada, en Ciuden, al margen de lo que es su cometido habitual de función pública. Tras conocerse el caso de investigación judicial que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada, por las presuntas irregularidades en cientos de adjudicaciones de contratos menores, que suman en su conjunto más de 2 millones de euros; y también después saltar a la luz pública la denuncia del que fuera asesor jurídico de Ciuden en Ponferrada, por entender que se vulneraron sus derechos de privacidad, al dar a conocer su nombre la cúpula directiva de Ciuden, después de que el asesor jurídico fuera despecido y denunciara también casos de corrupción en la institución pública a través de un órgano interno que debería preservar su anonimato, ahora salta otro asunto aún más delicado.

Este periódico ha podido confirmar que la Ciuden (como institución pública) y a la vez también la que es actual responsable de los museos de Ciuden en Ponferrada, han sido denunciadas como presuntas responsables de un delito de acoso laboral. Una ex trabajadora de Ciuden con alta responsabilidad aduce que fue despedida —entre otras cosas— por negarse a firmar asuntos que consideraba que no estaban dentro de la legalidad o en lo correcto, y es la que interpuso la denuncia por acoso laboral. Este caso por acoso laboral será visto a mediados de junio en uno de los juzgados de lo Social de Ponferrada.

Pero ayer miércoles, ya en el Palacio de Justicia de León, en concreto en el Juzgado de lo Social 2, se celebró un juicio en el que la ex trabajadora denunció su despido de Ciuden por entender que no era procedente y que, poco menos, que fue finiquitada porque se negó a cometer irregularidades en esta entidad que maneja, como se sabe, mucho dinero público vinculado al Ministerio de Transición Ecológica que ahora lleva la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen.

Este periódico asistió ayer al juicio y fue sorprendente la lista de testigos que presentó Ciuden por este despido. Estaba siguiendo el juicio en la sala la directora de Ciuden como oyente. Y quien declaró ante el juez fue la responsable del área de los museos de la entidad en Ponferrada, al igual que la que fuera presidenta del Instituto de Estudios Bercianos. También habló ante el juez un representante de otra fundación ajena a Ciuden, muy conocida en León y responsable de una destacada sala de exposicione de la capital. Además, como testigo de la denunciante, declaró el director de una alta institución académica.

La abogada de Ciuden trató de hacer ver que la ex trabajadora que denunció el acoso laboral y su despido había cometido irregularidades y hasta echó mano de un acto y recorte de periódico en el que aparecía hasta el presidente de la Diputación. Pero la defensa de la ex trabadora que denunció su despido y el propio director de una alta institucion académica de León le dijo al juez que fue él quien le pidió que asistiera, ya que hacían una labor cutural altruista, y que él mismo, como funcionario, acude también a muchos actos sociales. El abogado de la denunciante argumenta que el despido fue por represalia por denunciar acoso laboral. El juez decidirá ahora.