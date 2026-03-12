Malestar en el Canal Bajo por endosarles las obras de los pluviales de la A-6

Existe malestar entre los cientos de comuneros del Canal Bajo del Bierzo que ahora mismo están desarrollando el plan de modernización de sus regadíos. El asunto les trae de cabeza porque se temen que les endosen el coste de la acometida de obras para sacar las aguas pluviales que proceden de la zona de la autovía del Noroeste, la A-6, a la altura de la franja que dibuja en coincidencia con el barrio ponferradino de Compostilla. Esas aguas pluviales venían ocasionando ya problemas en el regadío, pero ahora, con la nueva canalización, las pluviales se quedan fuera y hay que canalizarla con obras hacia la depuradora general. Ese coste no es barato, según los regantes del Canal Bajo, entre 300.000 y 500.000 euros.

Con estos precedentes, Humberto Merayo, responsable del Canal Bajo del Bierzo, emitió un escrito de queja. Dice desde esta entidad que la Comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo denuncian públicamente la pasividad del Ayuntamiento de Ponferrada, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y la Confederación hidrográfica del Miño-Sil ante el problema de las aguas recogidas de la Autovía A-6 y de la N-VI a la altura de Compostilla, así como de las pluviales recogidas en dicho barrio. «Durante años, las aguas pluviales que se recogían de la A-6 y de la N-VI a la altura de Compostilla y las del barrio en sí, fueron derivadas a su incorporación al canal de riego, sin ser aguas que los regantes necesitaran, ni ser competencia de esta Comunidad de regantes, y por decisión exclusiva de esas administraciones. Durante estos años, los regantes hemos asumido los perjuicios que esas aguas nos provocaban (al meter suciedad en el agua de riego, que taponaba acequias, filtros, sistemas de riego, etc) por el bien común de la sociedad ponferradina ya que la gestión de las mismas era un problema grave para ese barrio de la ciudad». Pero ahora, con la modernización del regadío, añade que esa situación, «lejos de solucionarla sus responsables (el ayuntamiento de Ponferrada por ser un problema de aguas que inundan un zona de la ciudad, el Ministerio de Transportes por ser aguas recogidas en sus infraestructuras y la confederación hidrográfica como responsable de las aguas en la zona), se agrava ya que no pueden seguir vertiéndose al canal y se pretende que los regantes paguemos la obra de canalización de estas aguas a un colector del alcantarillado de la ciudad». "Consideramos absolutamente injusto y a la vez indignante, que por parte de administraciones públicas intenten aprovechar del esfuerzo económico de los regantes, para solucionar problemas totalmente ajenos y que nada tienen que ver con el regadío ni con la agricultura. Esta actuación supondría un sobrecoste de entre 300.000 euros y 500.000 euros", resaltan. Consideran que los regantes del Canal Bajo del Bierzo, por su parte, ya han soportado el coste del soterramiento de esta canal que discurre por los ayuntamientos dePonferrada, Camponaraya y Carracedelo con todos los beneficios que esta obra supone para el conjunto de la ciudadanía no sólo para los comuneros de esta comunidad". Por ello, solicitan a todas estas administraciones «que asuman sus competencias y solucionen el problema sin recurrir a costearlo en base al esfuerzo de los comuneros del canal Bajo, que no asumiremos un coste que no nos corresponde y recurriremos a todas las medidas de presión que tengamos a nuestro alcance, para hacer entrar en razón a esas administraciones y sobre todo al Ayuntamiento de Ponferrada, que es quien tiene un problema muy grave en una zona de su ciudad y quien debería lidera la gestión del mismo, en colaboración con las otras dos administraciones implicadas, para solucionarlo, el lugar de intentar trasladarlo a los regantes que nada tenemos que ver con el asunto».

Los regantes creen que la Administración no puede obligarles a pagar una obra de pluviales de la A-6 que no es de su responsabilidad