Morala dice que Olegario Ramón "no entiende la democracia" tras perder 2 veces un recurso electoral

La Junta Electoral de la Provincia de León ha desestimado por segunda vez, después de que también lo hiciera la Junta Electoral de Ponferrada, el recurso presentado por el portavoz del PSOE en la oposición de Ponferrada, Olegario Ramón, contra unas declaraciones del alcalde, el popular Marco Morala, después de que éste hablara del arreglo de baches en la ciudad cuando acabaran las borrascas de lluvia.

La Junta Electoral Provincial le dice al responsable del PSOE que cuando el alcalde de Ponferrada hablaba del arreglo de infraestructuras deterioradas no se trataba de un mensaje político de partido y que sus declaraciones se circunscribían a resolver un problema existente.

Ante esta resolución que rechaza las pretensiones del dirigente socialista, el alcalde de Ponferrada, como dirigente del PP, emitía este viernes una nota de prensa en la que indicaba que “Olegario Ramón no entiende la democracia”. Marco Morala reacciona con satisfacción ante el rechazo de la Junta Electoral Provincial a la denuncia del PSOE

Morala, como coordinador de Ponferrada del PP provincial, ha recibido con satisfacción el pleno rechazo de la Junta Electoral Provincial al recurso que el PSOE interpuso contra la desestimación de su denuncia a la Junta Electoral de Ponferrada. En referencia al socialista Olegario Ramón, Morala dice que “no entendía la democracia y sus exigencias cuando en la anterior campaña fue sancionado por incumplir la Ley Electoral y lo que es peor, no ha aprendido nada en este tiempo. Condenado cuando gobernaba y revolcado dos veces cuando no gobierna. Me imagino a los estrategas olegarianos discurriendo ahora mismo como afrontarlo. Todo es mucho más simple: Olegario sucumbió a sus tentaciones de pequeño autócrata cuando incumplió la ley y para empatar se inventó una denuncia que ni prosperó en Ponferrada ni ha prosperado en León. Hay que darle la enhorabuena tres veces como campeón al desconocedor mundial de la Ley Electoral. Esto es como cuando se pierden puntos del carnet, necesita unas lecciones de democracia que le impidan hacer ridículos semejantes, y de nuevo centrarse en lo que no hace donde gobierna y olvidarse de su obsesión personal".

Continúa el dirigente del PP indicando lo siguiente: "No me extraña que los suyos lo tapen cada vez que pueden, porque no es ya el ridículo que hace solo, es la metedura de pata a la que arrastra al PSOE en todos los sitios. Si buscaba notoriedad la tiene, pero de las malas. Si buscaba venganza, se ha quedado con las ganas. Si buscaba enfangar la campaña, acaba de recibir una lección de democracia y legalidad. Busque lo que busque, nunca busca gestionar bien, y así le va a él y las instituciones por donde pasa”.