Feijóo pide el voto en Ponferrada: "Aquí se va a decidir si queréis más Sánchez o si queréis echar a Sánchez"

Antes de respaldar a Alfonso Fernández Mañueco en el acto de cierre de la campaña electoral de esta noche en Valladolid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pasó por Ponferrada y reivindicó el voto para su partido en una Casa de la Cultura con aforo completo. Allí pidió que nadie se confiara pensando que todo está hecho. Augura que les irá bien el domingo, "porque hemos hecho buena campaña, hemos ido a más y la gente sabe qué es mejor para todos", pero insistió en que el domingo hay que ir a votar. "Cada voto es una oportunidad para esta tierra", aseguró.

"Tenemos que transformar la ilusión que veo en esta sala en votos y llenar las urnas el domingo. Cuando has gobernado bien y servicio a la gente, lo que te queda es pedir el voto, que es un cheque en blanco de confianza. Y yo vengo a pedirlo sabiendo que lo merecemos y sabiendo que os vamos a devolver la confianza. Hemos demostrado que nos tomamos en serio esta tierra y las elecciones van de quien resuelve y de quien sirve", afirmó Feijóo. Y ese que sirve, resuelve y gobierna es -añadió- Alfonso Fernández Mañueco.

"Hay partidos que piden el voto para salvar a Sánchez, otros que piden el voto para no desaparecer después de haberse entregado al gobierno más corrupto y inepto de la democracia y otros que piden el voto para bloquear la gobernabilidad", dijo el presidente del PP en alusión a PSOE, Sumar, IU, Podemos y Vox. Luego -prosiguió- está su partido que "es el único que pide el voto para gobernar".

"Es muy fácil prometer, pero solo Mañueco cumple y resuelve. Solo Mañueco trabaja. Solo hay un partido que piensa en cómo nos irá el lunes, no el domingo, y los próximos cuatro años. Castilla y León no puede avalar al peor gobierno de nuestra democracia ni la estrategia de bloquear la investidura como se está haciendo (Vox) en Extremadura y Aragón", dijo también Alberto Núñez Feijóo antes de entrar de lleno en lo que considera que le hace falta a esta tierra, que -insistió- la región más extensa de Europa y eso supone una complejidad añadida. "Gobernar Castilla y León es estar sobre el terreno, exige remangarse y ponerse a trabajar. Gobernar Castilla y León es una responsabilidad exigente y, aquí, al verdad tiene que vencer a la mentira", afirmó.

Alberto Núñez Feijóo.ANA F. BARREDO

Para Alberto Núñez Feijóo el balance de los años de gobierno de Mañueco en Castilla y León es mucho más ventajoso que el de Pedro Sánchez al frente de España. De este criticó que "ha subido cien veces los impuestos", el "descontrol migratorio", la "mayor crisis de la vivienda de la historia", un 40% más de deuda y un "déficit de 70.000 millones de euros en la Seguridad Social". "Los servicios públicos funcionan cada vez peor", dijo también el presidente del PP, que asegura no recordar cuántos baches "me he comido" en carreteras nacionales y que, hoy día, hay "más inseguridad en las calles".

Después, está la gestión de Alfonso Fernández Mañueco. La "mejor educación" y la "segunda menor sanidad de España", haber sido la primera comunidad que ha pagado las ayudas a los enfermos de ELA, la dependencia, una "buena" política de vivienda y menos impuestos autonómicos fueron los aspectos subrayados por Feijóo, que también dijo que le "duele lo que he visto en la evolución del Bierzo" y culpó al PSOE del cierre de las centrales térmicas. "Aquí se ha hecho una gran injusticia", dijo para enumerar lo que falta en el Bierzo y en León, como el corredor Atlántico o la A-76 que "llevamos diez años reclamando". "Ocho años en el Gobierno y ahora viene por aquí a decir que van a hacer lo que no han hecho", apuntó el relación al anunció de inversión de 133 millones de euros para la construcción del primer tramo de la autovía a Orense.

Aforo completo en la Casa de la Cultura de Ponferrada.ANA F. BARREDO

Alberto Núñez Feijóo criticó pero también propuso y aseguró que se implicará personalmente para que "Ponferrada pueda tener la capacidad industrial que tuvo durante décadas y priorizaremos las inversiones en este lugar". "Esta tierra merece un respeto", defendió, poniendo sobre la mesa también la necesidad de electrificar la red ferroviaria y "el primer tramo" el de León-Ponferrada -afirmó- "porque es lo lógico, lo correcto y es nuestra prioridad".

El presidente del PP terminó su intervención como empezó: pidiendo movilización y voto. "Entre hoy y mañana se va a decidir si el futuro de Castilla y León va a ser estable o no va a ser estable. Aquí se va a decidir si queréis más Sánchez o si queréis echar a Sánchez. Si lo que queréis es que el domingo gane Castilla y León, vota a Mañueco y al PP", concluyó.

En el acto de Ponferrada, Feijóo estuvo acompañado de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz; de la candidata por León, María José Álvarez; del alcalde de Ponferrada, Marco Morala; y del presidente del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; entre otros muchos cargos políticos.