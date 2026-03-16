La Policía Nacional de Ponferrada acerca los peligros de la red a los jóvenes

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El acoso escolar y el ciberacoso, los delitos de odio, el uso responsable de internet y de las redes sociales, la prevención del consumo de drogas, la violencia de género o los riesgos derivados de determinadas conductas online son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan hoy los jóvenes.

Con el objetivo de prevenir estas situaciones antes de que se conviertan en conflictos o delitos, la Policía Nacional de Ponferrada, a través de su Área de Participación Ciudadana, desarrolla de forma continuada una intensa labor preventiva y educativa en la ciudad.

La iniciativa parte de una convicción clara: la seguridad comienza mucho antes de que aparezca el delito; empieza con la información, la educación y la confianza. Durante todo el curso escolar, los agentes mantienen un contacto directo con el alumnado mediante sesiones formativas impartidas en centros educativos. Esta labor corre a cargo del policía de Participación Ciudadana Pedro Villanueva y el inspector Miguel Martínez, quienes trabajan codo con codo para acercar a los jóvenes cuestiones relacionadas con la seguridad, la convivencia y la responsabilidad digital.

Gran parte de esta acción formativa se lleva a cabo en colegios e institutos de Ponferrada y de sus pedanías, dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Cada año se imparte una media de 200 charlas, a las que se suman diversas actividades complementarias dirigidas a distintos colectivos.

Todo ello permite mantener un contacto constante y cercano tanto con la comunidad educativa como con la ciudadanía en general. Sin embargo, detrás de cada una de estas charlas hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida: preocupación, responsabilidad y, en ocasiones, la urgencia de llegar a tiempo.

Los agentes explican que no hablan únicamente desde la teoría, sino desde la experiencia real de quienes han visto cómo una burla repetida, un mensaje anónimo o un vídeo compartido sin consentimiento pueden dejar huellas profundas. Cada intervención busca romper silencios, desmontar conductas que a veces se han normalizado y transmitir a los menores que no están solos. El objetivo es que sepan que existen adultos dispuestos a escuchar y a ayudar antes de que el daño sea irreversible. Desde el Área de Participación Ciudadana reconocen que no siempre es sencillo conectar con los jóvenes.

Las formas de comunicación, los códigos y las preocupaciones cambian con rapidez, especialmente en un entorno digital en constante evolución. Aun así, los agentes destacan la actitud responsable y participativa del alumnado, así como la implicación del profesorado, un elemento clave para que estas acciones tengan un impacto real y duradero. «Cada charla es un aprendizaje mutuo. No solo venimos a enseñar, también venimos a escuchar. A veces una pregunta, una mirada o un comentario al final de la sesión nos recuerda por qué es tan importante estar aquí. Cuando un chaval se acerca y agradece que alguien le haya hablado claro, sabemos que hemos llegado», señalan desde Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ponferrada.

Esta labor educativa se desarrolla además en estrecha coordinación con los compañeros de la Comisaría Provincial de León, con quienes comparten experiencias, recursos y buenas prácticas. Un trabajo conjunto que se realiza en un ambiente de colaboración y que permite reforzar la eficacia de las acciones preventivas que se llevan a cabo en toda la provincia.