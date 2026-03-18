La Gasbi ofrece este año 34 plazas MIR y de Enfermería Interna Residente

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) celebrará el próximo miércoles, 8 de abril, la jornada de puertas abiertas para que los futuros residentes conozcan las unidades docentes que se ofrecen en la comarca.

El evento se podrá seguir de forma presencial desde las 11.30 de la mañana en el salón de actos del hospital y también a través de videoconferencia escaneando el QR del cartel oficial. Este año, la oferta formativa alcanza un total de 34 plazas, tras incorporarse por primera vez la Formación Sanitaria Especializada en Medicina de Urgencias, una de las únicas cinco acreditadas actualmente en Castilla y León. La distribución completa para el Área Sanitaria del Bierzo es la siguiente: anestesiología y reanimación; aparato digestivo, cirugía general, traumatología, medicina interna y de urgencias, neumología, oftalmología, radiología, pediatría, psiquiatría, urología, nueve de medicina interna, psicólogo, diez de enfermería, uno de salud mental y ocho de atención familiar y comunitaria.

Como es habitual, la jornada permitirá a los asistentes conocer de primera mano las ventajas de formarse en el Área Sanitaria del Bierzo. Intervendrán los jefes de estudio de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, Luis Alberto Rodríguez y José María Pelayo, respectivamente, así como la presidenta de la Subcomisión de Enfermería, Judit Merayo. La sesión concluirá con una visita guiada por las distintas unidades docentes, en la que los futuros residentes podrán resolver dudas y obtener información directa sobre su posible formación en El Bierzo. Así los futuros facultativos pueden conocer todo lo que puede aportar la Gasbi a sus carrera profesional.