Villafranca tramitará la declaración de ruina de tres casas de la Plaza Mayor

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villafranca de Bierzo ha iniciado los trámites para declarar en ruina tres casas de la Plaza Mayor. Son los edificios que flanqueaban la vivienda que sufrió un derrumbe hace tres años.

El expediente ha salido, ya, a información pública. Se quieren declarar en ruina los inmuebles de los números 7, 12 y 13 de la Plaza Mayor villafranquina.

Se atienden así las recomendaciones de los técnicos municipales, tras confirmar que las edificaciones presentan importantes deficiencias. El Ayuntamiento ha enviado escritos a los propietarios para que tomen medidas, como vallar sus propiedades, para evitar riesgos a los viandantes.

Además, según confirma el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, se les emplaza a «rehabilitar o derribar estos inmuebles». «Les hemos enviado ya la resolución y les damos un plazo para que ellos sean los que decidan lo que quieren hacer con sus propiedades si derribarlas o rehabilitarlas. Los informes técnicos confirman importantes deficiencias y es necesario adoptar medidas".