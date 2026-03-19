Ponferrada organiza el dispositivo de seguridad de la Semana Santa

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada organiza el dipositivo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Por ello, el alcalde Marco Morala presidió la Junta Local de Seguridad. Una reunión de trabajo que contó con la asistencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Carlos Cortina; y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, SPEIS, Protección Civil, de la Junta de Castilla y León.

De hecho, se han establecido las medidas de control que se extenderán hasta el domingo 5 de abril. Todos los eventos contarán con su debido plan de seguridad y emergencia, para garantizar la protección de los ciudadanos durante las fiestas, similar al de años anteriores.