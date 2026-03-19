Jaime de los Santos presenta 'El evangelio según Caravaggio'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El político y escritor Jaime de los Santos, actual vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, presentará este viernes en Ponferrada su segunda novela, El evangelio según Caravaggio, publicado por la editorial Contraluz, en un acto que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Museo de la Radio. La novela recorre la vida del pintor Michelangelo Merisi da Caravaggio y dialoga con el universo del cineasta Pier Paolo Pasolini, trazando un puente entre la pintura barroca y el cine neorrealista. Pero también pone el foco en figuras olvidadas: las mujeres que sostuvieron sus vidas y sus carreras, como Costanza Colonna y Susanna Colussi.

Historiador y exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, De los Santos incorpora además en la obra una mirada comprometida sobre la trata de mujeres, inspirada en testimonios reales de supervivientes vinculadas a la asociación APRAMP. El escrito será presentado por el arquitecto ponferradino, Pedro Pacios, en el Museo de la Radio de Ponferrada.