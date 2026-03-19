Buscan a un hombre que vivió en el Bierzo y al que se le perdió el rastro desde el domingo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Su nombre es Joao Pacheco y tiene 36 años. Aunque de origen portugués, el desaparecido ha vivido un largo espacio de tiempo en El Bierzo.

Su familia ha denunciado ante las autoridades portuguesas su desaparición desde el pasado domingo. Su madre, la denunciante, explica que su hijo llevaba un tiempo trabajando en Lyon (Francia).

El mismo domingo, tenía previsto coger un autobús con origen a Madrid y con la intención de volver al país luso. Según la progenitora, mantuvo una llamada telefónica con su hijo y confirma que se llegó a subir al autobús, que salió de la estación de Lyon a las 16.00 horas.

Sin embargo, dejó de saber de su hijo y su móvil no da señal, hasta día de hoy.

Las autoridades lusas se encuentran trabajando en su búsqueda y la imagen del desaparecido ya ha acaparado todas las redes sociales.

Familiares afirman que Joao no presenta ningún problema psíquico ni puede ser dañino para la integridad física de terceros.

Físicamente es un hombre de 36 años, de entre 1,70 cm y 1,80 de altura, con piercings y tatuajes.

Cualquier información a las autoridades pertinentes puede ser de ayuda y se hace un llamamiento a la población a que participe ante cualquier nueva información,.