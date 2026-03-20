Morala acusa a Ramón de ilegalidades en Ciuden y causar una deuda a Ponferrada de 140.000 euros

La corporación municipal de Ponferrada celebró este viernes una sesión plenaria en la que, de nuevo, quedaron de manifiesto las grandes diferencias políticas existentes entre el alcalde, el popular Marco Morala, y el portavoz del grupo socialista en la oposición, Olegario Ramón. Uno de los asuntos más calientes de la trifulca política se produjo a la hora de aprobar la adenda de prórroga por seis meses del convenio entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Fundación Ciudad de la Energía, referente a la cesión de uso parcial y gratuita y el reparto de cargas derivada de la ocupación y el uso compartido del inmueble de Ciuden, conocido como "Pabellón de Mandos". Básicamente es el pago de 141.000 euros del Ayuntamiento a Ciuden por consumo energético, luz y calefacción.

El socialista Olegario Ramón cargó en su intervención contra el equipo de gobierno, acusándolos poco menos de incompetentes por no cumplir con las obligaciones de pago y tener endeudado al Ayuntamiento. En todo momento, Ramón ensalzó la labor de la Ciuden como un bien conseguido por un gobierno socialista y acusando al PP de torpedear el proyecto. E incluso volvió a repetir la acusación contra el alcalde, llamándolo "inquiokupa" de un Ayuntamiento en Ciuden.

La edil socialista Mabel Fernández, nueva procuradora en Castilla y León, este viernes en el pleno con el alcalde Marco Morala.LUIS DE LA MATA

Pero el alcalde no se calló. Morala sacó la artillería pesada desde un folio, con apuntes escritos a mano, tras lo que acaba de escuchar.

El alcalde le dijo a Olegario Ramón que por su culpa, por firmar cuando gobernaba el Ayuntamiento un cheque en blanco para Ciuden, ahora hay que pagar una factura de consumo energético de unos 6.000 euros por trabajador, teniendo en cuenta que en el edificio de Ciuden de Compostilla el Ayuntamiento de Ponferrada tiene a 25 funcionarios.

"El PSOE ha transformado un museo nacional en un tablado de flamenco; Eso es lo que han hecho ustedes con la Ciuden. Y encima, presumen de ello y no les cae la cara de vergüenza. La relación de este Ayuntamiento con la Ciuden es buena y ahora está dentro de la legalidad, cosa que con usted no pasó (por Olegario Ramón cuando gobernaba).", dijo Morala. El actual alcalde del PP acusó al socialista de tener el edificio de la Térmica Cultural sin licencia urbanística, que fue legalizada por el equipo de Morala el pasado 30 de mayo de 2024. "Con usted, sin licencia medioambiental; conmigo, licencia a 31 de mayo de 2025. Señor Ramón, usted conocía la situación de ilegalidad, la mantuvo y la consintió. Así que, lecciones ninguna", le dijo Morala a Ramón.

En cuanto al otro edificio de Ciuden en Compostilla, el de Pabellón de Mandos donde están los funcionarios del Ayuntamiento, Morala dijo que se trata de "un inmueble con ineficiencia energética donde nos metió usted, señor Ramón. Recuerde que le dije cuando era alcalde que no íbamos a poder soportar el coste energético del edificio, pero le dio igual. Igual que la deuda que generó con FCC y con Aquona, que usted la generó. Y nos ha dejado más de 12 millones de euros de deuda, usted señor Ramón, y nosotros vamos a intentar resolverlo. Usted aceptó las cargas económicas en el edificio porque eran de su partido, sin saber a qué obligaba al Ayuntamiento, y lo firmó".

Morala acusó a Olegario Ramón de aceptar como alcalde esa cesión del edificio sin contar con el certificado de eficiencia energética y no lo pidió; también lo aceptó sin auditoría energética, que son obligatorias por ley. "Y ahora tenemos que pagarlo nosotros. A usted le va incumplir la ley. Sin licencia urbanística, sin licencia medioambiental, sin certificado de eficiencia energética y sin auditoría energética. Y viene aquí al pleno a pontificar y dar lecciones. ¿Pero, no se le cae la cara de vergüenza?", le dijo Morala a Olegario Ramón, a quien acusó de generar una deuda eléctrica al Ayuntamiento de 140.000 euros y por la que no se ha negado el actual equipo de gobierno a pagarlo, sino que fue el tesorero. "El tesorero se negó a pagar en esas condiciones por considerarlo excesivo en relación al consumo de 25 empleados que hay ahí, en Ciuden. Son 6.000 euros cada empleado. ¿A usted le salen 6.000 euros por persona en su casa? Ahí nos metió usted a este Ayuntamiento", espetó Morala a Ramón.

Acto seguido el actual alcalde de Ponferrada le pidió al portavoz del grupo socialista en la oposición "un poco de decoro". "Escóndase un poco, tápese un poco. Es un yo invito socialista y tú pagas; nosotros, el resto de los ciudadanos. Con el PSOE y Olegario Ramón gobernando se cometió una ilegalidad tras otra en la Térmica Cultural para contentar a expresidentes amigos de narcodictadores y exministras que nos cierran las térmicas. Y para organizar allí mítines y saraos socialistas. ¡Viva el flamenco! Y después no se extrañen de que sea conocida la Ciuden por la ciudadanía como la Marina D'or del PSOE ", manifestó Morala, quien también citó el plan de incendios de la Térmica Cultural que fue un desastre sin que ocurriera nada por fortuna.

Morala, que anunció una próxima rueda de prensa en la que dará más detalles, acusó a Ramón de pasarse "por el arco del Paraisín" todas las ilegalidades. "Termino recordándole algo: Cueva de San Genadio, Cuevona de las Médulas, Pozo Julia y añado algo más cercano, coqueto y con vistas al Sil, la cueva de la Mora. Elija donde meterse y esconderse, porque le va a hacer falta", declaró Morala. Acto seguido se votó la adenda con el apoyo del PP y CB y la abstención del PSOE y Vox.