Quiñones ve importante el archivo de querellas por los incendios y destaca las razones: "Fueron imprevisibles"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido la importancia del archivo de distintas querellas por parte de Tribunal Supremo y de la Fiscalía Superior sobre la gestión de los incendios y ha destacado que, más allá del hecho efectivo del archivo, están las razones que han motivado estos procedimientos, en el sentido de que los incendios del verano fueron unos "sucesos absolutamente imprevisibles y unos sucesos extraordinarios, como nunca se había visto".

Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas este viernes tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella de Vox y la de la Fiscalía Superior sobre el incendio de Las Médulas y de la que ha significado que tiene importancia por decidir el archivo y por los motivos por los que lo decide, que fueron imprevisibles.

Según ha publicado este viernes Diario de León, la Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado definitivamente las diligencias de investigación penal abiertas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la gestión de los incendios forestales que asolaron la Comunidad durante el verano de 2025.

"Por lo tanto, satisfacción en ese sentido", ha reconocido el titular de Medio Ambiente que ha expresado la "total confianza" de la Junta de Castilla y León en los órganos jurisdiccionales tras lo que ha vuelto a defender la actuación llevada a cabo por la Administración autonómica "con todos los medios que era posible recabar".

El consejero se ha mostrado de acuerdo con todos los razonamientos que han llevado a archivar las querellas ya que, según ha incidido, ponen de manifiesto que no hubo pasividad por parte de la Junta. "Hubo acción y se tomaron las medidas necesarias", ha defendido para insistir en el reconocimiento por parte de la Fiscalía de que "fue un suceso extraordinario por la acumulación de incendios, por la gravedad de los mismos y por las condiciones meteorológicas".

"Que un órgano como la Fiscalía Superior lo asuma y vea después de la investigación que es así, para nosotros es muy importante", ha concluido.

Suárez-Quiñones ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a todas las administraciones a "trabajar denodadamente" para tener "la mayor preparación posible" ante la posibilidad de que vuelva a suceder "una situación catastrófica" como la de este verano. "Nosotros desde luego lo estamos haciendo, no sé los demás", ha zanjado.

El consejero ha aclarado además que en todo momento se ha tratado de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía ya que "nunca" se ha abierto un procedimiento judicial, por lo que la Junta ha conocido las decisiones de los órganos judiciales cuando se han tomado. "Las decisiones de los órganos jurisdiccionales, Fiscalía, Tribunal Supremo hay que respetarlas y, por tanto, a su disposición siempre", ha concluido.