Sanidad termina la renovación de la sala de radiología de Toreno

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) continá con la mejora de las infraestructuras y maquinaria de los centros. De hecho, ha finalizado los trabajos de instalación del nuevo equipamiento para la sala de Rayos X del Centro de Salud de Toreno tras una inversión de 235.950 euros, IVA incluido.

La adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de esta nueva sala de radiología digital sincronizada, financiada mediante el Plan PRIAP, ha permitido reforzar la capacidad diagnóstica del centro y mejorar de forma significativa la calidad de la atención a la ciudadanía.

Hay que destacar que l Centro de Salud de Toreno realiza cada año alrededor de 1.800 exploraciones radiológicas, que ahora pueden llevarse a cabo con tecnología de última generación gracias a esta renovación. Por otra parte, el Centro de Salud de Fabero continúa con los trabajos de renovación de su sistema de climatización, actuación igualmente financiada con cargo al Plan PRIAP.

Esta obra dispone de un presupuesto base de licitación de 290.429 euros, IVA incluido.

La intervención permitirá incorporar sistemas de ventilación mecánica y recuperación de calor, así como la producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante aerotermo, cumpliendo con la normativa vigente en materia de eficiencia energética y bienestar térmico.

Con estas actuaciones, la Consejería de Sanidad moderniza las infraestructuras sanitarias del Bierzo, mejora de la calidad asistencial y refuerza los recursos tecnológicos al servicio de los profesionales y de la ciudadanía en la comarca. Asimismo, se impulsa una atención más eficiente y cercana.