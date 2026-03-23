Sanidad registra 356 'testamentos vitales' en 2025 en El Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo registró en 2025 un total de 356 instrucciones previas, más conocidas como «testamentos vitales», a través de la Gasbi (Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo). Este documento permite recoger los deseos de una persona de forma anticipada sobre los cuidados y tratamientos de salud que desea recibir, para que sean respetados tanto por el personal médico como por el de enfermería cuando llegue el momento en el que ya no pueda expresarlos por sí misma.

Detrás de cada documento hay una decisión profundamente personal, y en ese proceso el papel de los trabajadores sociales resulta esencial. «Informamos, asesoramos y también damos difusión», explica Paqui García, trabajadora social de Cuatrovientos, quien subraya que su labor va más allá de lo administrativo: es un acompañamiento integral en un momento delicado. «Hablamos con claridad sobre una etapa muy concreta de la vida», añade.

Cada vez son más las personas que deciden dejar constancia de su voluntad. Llama especialmente la atención el aumento de jóvenes que se interesan por este trámite. En muchos casos, han vivido de cerca el sufrimiento de un familiar y, a raíz de esa experiencia, sienten la necesidad de decidir por adelantado. «Quieren dejar constancia, porque saben que esto puede ser necesario en cualquier momento», explica Rebeca Granado, trabajadora social de Bembibre y Toreno.

La importancia de este documento radica en la tranquilidad que ofrece: cuando existen instrucciones previas, se respeta la voluntad de la persona y se evita que la familia tenga que asumir decisiones difíciles en momentos de gran carga emocional. «Así no recae esa responsabilidad sobre los seres queridos», matiza Granado e indica que el servicio también se ofrece a domicilio.

La difusión sigue siendo clave para que la población conozca esta posibilidad. Muchas personas llegan a este servicio por iniciativa propia, informándose sobre cómo formalizarlo, mientras que otras son derivadas desde el ámbito médico o desde trabajo social. En situaciones de dependencia o discapacidad, también se informa al cuidador principal, facilitando el acceso a este derecho. Además, se organizan charlas para acercar esta realidad a la ciudadanía.

«Cuando se aborda el final de la vida, es importante hacerlo con naturalidad y acompañamiento», destaca Paqui García. En 2024 se dio un paso importante al permitir que este documento pudiera formalizarse directamente desde el ámbito sanitario, tras una formación acreditada por la Consejería de Sanidad. En el caso de la Gasbi, este trámite puede realizarse desde Trabajo Social y Enfermería. Ese primer año, en la comarca, se registraron 139 instrucciones previas, una cifra que no ha dejado de crecer y que refleja una mayor conciencia social sobre la importancia de decidir, con tiempo, cómo queremos ser cuidados.