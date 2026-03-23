Ponferrada comienza con la plantación de robles en el paseo del río Sil

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada comienza con la plantación de robles en el paseo del río. Esta mañana, los concejales de Comercio y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios y Carlos Fernández, junto a representantes del Centro Mola y un nutrido grupo de escolares de los colegios Navaliegos y San Ignacio, han participado en esta plantación en el río Sil. Una iniciativa que ha sido gracias a la recaudación de 1.000,35 euros de las huchas solidarias instaladas en los comercios tras los incendios del pasado verano.

Por su parte, Carlos Fernández destacó que con esta iniciativa se inculca a los niños y a las niñas que “tienen que ser mejores que la generación actual” en lo que se refiere al cambio climático. “Sin árboles no podemos respirar”, enfatizó el concejal.

Por su lado, desde el Centro Mola se puso en valor la solidaridad vecinal para poder llevar a cabo esta acción. También, el edil David Pacios remarcó que “el comercio de Ponferrada está a la altura de las circunstancias” y aporta “ese granito de arena”.

Cabe recordar que la campaña “Tu ayuda cuenta” se puso en marcha en el mes de agosto, durante los días más duros de los incendios que cambiaron el paisaje de la comarca. De hecho, se colocaron huchas en cerca de 90 establecimientos que integran el colectivo de comerciantes de la capital berciana.

Los concejales y representantes del Centro MolaL.DE LA MATA