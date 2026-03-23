España y Portugal colaboran en la búsqueda de Joao Pacheco, el joven que vivió en el Bierzo y desapareció tras coger un autobús en Lyon

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Vizela ha iniciado una investigación exhaustiva para dar con el paradero de João Carlos Pacheco, un ciudadano portugués de 35 años que desapareció de forma misteriosa durante su trayecto de retorno desde Francia hacia Portugal. El hombre, natural de la localidad de Vizela y residente durante un tiempo en El Bierzo, se encontraba trabajando en el sector de la construcción civil en territorio francés desde hace apenas dos semanas, cuando decidió emprender el viaje de vuelta a su hogar el pasado domingo.

El rastro de Pacheco se perdió en la ciudad francesa de Lyon, lugar donde mantuvo el último contacto directo con su entorno cercano. Según los informes oficiales, el trabajador llamó a su familia en Portugal inmediatamente después de subir a un autobús con destino a su país de origen. Sin embargo, tras esa comunicación telefónica, no se ha vuelto a recibir ninguna señal de su paradero y su dispositivo móvil permanece completamente apagado, lo que ha encendido todas las alarmas entre sus allegados.

Ante la gravedad de la situación y la falta de movimientos registrados, las autoridades portuguesas han confirmado que João Carlos no llegó a cruzar la frontera nacional. Por este motivo, la policía de Portugal ha solicitado formalmente la colaboración de las fuerzas de seguridad de España y Francia para rastrear las posibles rutas y estaciones donde el desaparecido pudo haber sido visto. La cooperación transfronteriza se ha vuelto fundamental en estas horas críticas para intentar reconstruir los pasos del hombre durante el trayecto internacional.

La familia de João Carlos Pacheco vive momentos de extrema angustia mientras espera cualquier tipo de información que arroje luz sobre su paradero. La preocupación aumenta significativamente debido a que el próximo lunes el trabajador cumplirá 36 años, una fecha que esperaban celebrar con él tras su breve estancia laboral en el extranjero. Por ahora, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras las autoridades de los tres países implicados mantienen activo el protocolo de búsqueda y localización de personas desaparecidas.