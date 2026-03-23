El Hospital estrena sala de respiro de la Unidad de Oncohematología

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Nuevas mejoras asistenciales para los enfermos de cáncer en el Bierzo. La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y la Asociación Española Contra el Cáncer han inaugurado este lunes la nueva sala de respiro de la Unidad de Oncohematología del Hospital El Bierzo. Se trata de un espacio destinado a mejorar el bienestar de los pacientes oncológicos y sus familiares durante el proceso asistencial.

El acto ha estado presidido por el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, Estanislao de Luis. También han asistido la presidenta de la Junta Local de Ponferrada, María Ángeles Martín, y la directora de Gestión de la Gasbi, Sara Alonso. «La nueva sala de respiro nace con el objetivo de ofrecer un entorno confortable y accesible para descanso, acompañamiento y apoyo emocional. En este espacio se desarrollará un programa estable de actividades formativas y terapéuticas dirigido a pacientes y familias, coordinado por profesionales del Hospital El Bierzo y de la Asociación Española Contra el Cáncer», explican desde el Hospital. La próxima actividad programada para el mes de marzo se llevará a cabo el día 25 a las 12:15, una charla titulada «Los mitos de la nutrición» e impartida por profesionales de nutrición del Hospital. En abril se realizará la charla «Terapia Ocupacional en actividades de la vida diaria», el día 8 a las 11:00 horas; y la charla «Cuidados del cuidador», el día 29 a las 17.00 horas. Mayo será el mes con mayor número de actividades, la primera programada para el día 6 a las 17:00 horas y que versará sobre ansiedad y relajación.

Un momento de la presentación con el gerente Saracho.LUIS DE LA MATA

El día 13, a las 11:00 horas, un fisioterapeuta del hospital llevará a cabo una sesión de ejercicio terapéutico; el 20 a las 17:00 horas una trabajadora social de la asociación dará la charla titulada «Testamento vital y silencio oncológico»; y, finalmente, el 27 de mayo a las 17:00 horas, la psicóloga de la asociación impartirá la charla «Cómo comunicarnos con el entorno». Para el mes de junio, la última charla programada para la primera mitad de año será la de «Servicios gratuitos de la Asociación Española Contra el Cáncer» y tendrá lugar el día 10 a las 17:00 horas. Esta medida manifiesta el compromiso de colaboración entre la Gasbi y la Asociación Española Contra el Cáncer, así como el compromiso de los profesionales que participan en este proyecto orientado a humanizar la atención y mejorar la estancia de los pacientes oncológicos y sus familias en el hospital.

La nueva sala de respiro nace para ofrecer un entorno confortable y accesible para descanso, acompañamiento y apoyo emocional»