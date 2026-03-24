Alfonso Arias: «Es prioritario vivienda, desarrollo industrial y la residencia de mayores»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Molina, Alfonso Arias, participó ayer en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, donde analizó la situación actual del municipio. Durante la entrevista abordó temas clave como los proyectos en marcha, los incendios ocurridos el verano pasado y el estado de las infraestructuras. El programa fue presentado por Manuel Domínguez y con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López y el director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Desarrollo Urbanístico

Viviendas. «Estamos elaborando el plan parcial del campo de tiro, que ya ha finalizado su exposición pública y está pendiente de aprobación por el Ayuntamiento y, posteriormente, por la Junta. Son 50.000 metros cuadrados, con 15 parcelas de unos 400 metros donde se podrán construir chalets aislados o pareados. También incluirá una zona deportiva y una residencia para personas mayores, un proyecto que llevamos años intentando desarrollar en Molinaseca. Además, queda otra parte destinada a unos 30 apartamentos de unos 60 metros cuadrados. En Molinaseca tenemos turismo, pero solo durante cinco o seis meses al año, por lo que debemos potenciar la vivienda y contar con una zona industrial. Queremos no solo fijar población, sino también crear un espacio para el desarrollo industrial.»

Incendios

2025. En verano «tuvimos problemas serios porque el incendio de Benuza se unió con el de Las Médulas, afectó a la zona de Los Compludos y en varias ocasiones intentó entrar; parecía que tenía vida propia». Recordó que también se evacuaron las localidades de Riego y El Acebo. El 24 de agosto «hubo uno con una virulencia importante que llegó hasta los chalets». También insistió en la inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León en las captaciones de agua una vez pasados los fuegos en localidades como Benuza o Puente de Domingo Flórez.

Limpieza

Desbroces. «Hemos sacado un bando municipal la semana pasada para que, desde el 1 de junio, estén desbrozadas las fincas urbanas y también incidimos en las zonas perimetrales de las fincas, de 25 o 30 metros. También aboga por dar un plazo de diez días y, si no se hace cargo el propietario, que se le pueda sancionar, desbrozar y después pasarle el cargo. Se lo he pedido al consejero en varias ocasiones: tenemos que tener más autoridad para entrar en fincas particulares», puntualizó, y recordó que está pendiente del plan de la Diputación, que «no ha sacado las bases».

Casco histórico

Situación. «Cada vez vive menos gente; hay casas restauradas que no se habitan de manera permanente y otras que no son habitables ni se pueden alquilar"

"En las normas urbanísticas, hemos previsto un plan de restauración del casco histórico para apoyar a los vecinos que poseen estas casas, de modo que puedan restaurarlas. La restauración de una vivienda en Molinaseca suele ser más cara que en otros municipios, debido a los requisitos específicos que deben cumplirse».

Turismo

Camino de Santiago Francés. «Defendemos al peregrino de largo recorrido. Soy un firme defensor del Camino de Santiago Francés, que es Patrimonio de la Humanidad, y de los pueblos por los que pasa. Lo que buscamos es potenciarlo, haciendo que la Compostela pueda obtenerse no solo tras recorrer cien kilómetros, sino hasta los trescientos kilómetros. Es cierto que hay otros caminos, como el Portugués, que también se están potenciando".

Carreteras

Mejoras pendientes. «La obra —carretera de Molinaseca a Onamio— empezó en una época complicada y lleva ocho pasos de agua. Llevan trabajando varias semanas. Desde el Ayuntamiento estamos encima para que se haga lo antes posible», precisó, y recordó que estuvo pendiente de licitación durante siete años y «no salió», y que «se sacó hace un año, dividida en dos fases». «De lo que se trata es de no causar molestias a los vecinos, que dan un rodeo por Calamocos, y de que se haga lo antes posible, pero no nos dan una fecha aproximada, ya que tenían hasta el 30 de marzo para ejecutar y han pedido una prórroga», indicó. Añadió que, en una reunión con el presidente de la Diputación «a la que no fuimos invitados», se comprometió al «arreglo de la carretera de Calamocos», al acondicionamiento de un camino que «es inviable» y, en tercer lugar, «a abrir los fines de semana la carretera». «Pido comprensión a los vecinos, y es la Diputación, propietaria de la carretera, quien marca las pautas», concluyó.

Contexto político

Elecciones 15-M. «El resultado fue bueno para el PP, tanto en porcentaje como en número de votos. El PSOE subió principalmente a costa del hundimiento de toda la izquierda. En cuanto a Vox, había mayores expectativas, pero el partido Se acabó la fiesta le restó votos».